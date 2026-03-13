Irak no ha anunciado su retirada del Mundial 2026

En redes sociales anuncian que, al igual que Irán, la selección de fútbol de Irak se ha retirado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Es falso. Irak aún no se ha clasificado para el Mundial, sino que aún tiene que ganar una repesca para acceder y, a fecha de publicación de este artículo, la federación iraquí no ha comunicado que no vaya a jugar este partido ni la fase final del torneo, en caso de conseguir el pase.

En un mensaje en la red social X del 12 marzo, compartido más de 3.000 veces, aseguran: "Ultima [sic] Hora Irak se retira de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, tras la retirada oficial de Irán. España, Turquía y Alemania también cuestionan la elección de Estados Unidos como país anfitrión. La Copa Mundial de 2026 se está hundiendo rápidamente en una crisis".

Irak no se ha retirado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a 13 de marzo de 2026. No encontramos ningún registro en la página web de la Asociación de Fútbol de Irak ni en las redes sociales de su selección (1 y 2) sobre una retirada del Mundial 2026. Tampoco en las páginas oficiales del Gobierno iraquí (1, 2 y 3). Mediante una búsqueda por las palabras clave "Irak", "Copa del Mundo" o "retirada", tampoco encontramos que ningún medio de comunicación haya informado sobre ello. La redacción de deportes de RTVE, que emitirá el Mundial 2026 en abierto, no tiene constancia de que Irak se haya retirado.

Irak aún no ha conseguido la clasificación para la fase final del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Tiene que jugar la repesca intercontinental que se celebra en México entre el 26 de marzo y el 31 de marzo, donde se decidirán las dos últimas plazas para el Mundial. El 3 de marzo, la Federación de Fútbol de Irak manifestó en un comunicado que está en contacto con la FIFA por los preparativos para este partido. "Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que varios jugadores profesionales, personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México", indican.

La cadena CNN publicó el 10 de marzo que Irak pidió a la FIFA posponer ese partido. El seleccionador Graham Arnold explicó su situación y la de su equipo en declaraciones a este medio estadounidense, pero en ningún momento se refirió a una retirada de Irak: "Si el partido se juega en México, tendremos dificultades para salir de Irak", dijo. El Gobierno mexicano ya está otorgando visados, desde sus embajadas en Arabia Saudí y Qatar, para que los jugadores iraquíes se puedan desplazar.