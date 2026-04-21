Paula Badosa vuelve a diluirse en Madrid y cae eliminada con un 6-0 en el decisivo tercer set ante Grabher

Hace tres años que Paula Badosa, otrora número dos del mundo, no gana un partido en la Caja Mágica. Semifinalista en el 2021, cuando la australiana Ashley Barty, entonces número uno, la apartó del camino hacia el título, hace dos temporadas perdió con su compatriota Jessica Bouzas en el primer tramo.

El pasado curso se bajó del evento antes de empezar, por lesión. Y en este 2026, cuando más necesita los triunfos para regresar al top 100, volvió a sucumbir, en esta ocasión ante la austriaca Julia Grabher (7-6(3), 4-6, 6-0).

Paula no termina de encontrar el rumbo. Apoyada en su palco por el presentador David Broncano, que ya la visitó en su entrenamiento el lunes, por la capitana del equipo de la Billie Jean King Carla Suárez y por su entrenador Pol Toledo, tuvo ganado el primer parcial en el que dispuso de dos puntos de set. Se le escapó en el desempate.

La española tiró de fe y ganó el segundo por 6-4. Volvió al partido. Pero después se diluyó y perdió con rotundidad la tercera manga y el encuentro en su séptima participación en Madrid.