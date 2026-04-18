Rafa Jódar - Arthur Fils, en directo hoy en vídeo las semfinales del Torneo Conde de Godó 202

El duelo entre el español Rafa Jódar, 55 del ránking mundial, y el francés Arthur Fils (30) se ha convertido en el duelo estrella de las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, con el joven tenista madrileños como figura emergente de un arranque de temporada espectacular.

Jódar, la esperanza española del torneo tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz, jugará en la capital catalana su primera semifinal en un ATP 500 tras fulminar al británico Cameron Norrie (24), por 6-3 y 6-2, en una hora y nueve minutos de partido.

A sus 19 años y en su primera temporada en el circuito profesional, el madrileño está exhibiendo un gran nivel tenístico en su primer Godó, al que llegó tras recibir una invitación de la organización después de estrenar su palmarés en el ATP 250 de Marrakech.

Este sábado librará un duelo inédito con Fils, que a sus 22 años está mostrando, en la capital catalana, destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito y que le llevó a ser la decimocuarta raqueta mundial antes de sufrir una fractura por estrés en la espalda que le ha mantenido cerca de ocho meses fuera de competición.

En cuartos de final, el galo tumbó en tan solo hora y cuarto (6-3 y 6-4) al único 'top-ten' que aún sobrevivía en Barcelona, Lorenzo Musseti, novena raqueta mundial y segundo favorito. El italiano buscaba reencontrarse con su juego tras superar una lesión en el aductor derecho que sufrió en los cuartos de final del último Abierto de Australia.

"Sé que estoy en un proceso de mejora, estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a esta superficie. Tengo que seguir así, tanto en este torneo como en los siguientes, queda mucho", apuntó el madrileño en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

"Sabía que eran puntos importantes y, cuando los he ganado, es muy bonito que te aplaudan. Me he sentido muy arropado hoy, jugando en mi país. Es algo que no había vivido hasta ahora y, cuando ves a tanta gente, incluso caras conocidas en la grada, es una motivación y una satisfacción extra", explicó.

En su primera temporada como profesional, Jódar mantiene como único integrante de su equipo a su padre, con el que aseguró tener "una conexión especial" y al que atribuyó un papel clave en el análisis de su próximo rival, el francés Arthur Fils, número 30 de la ATP.

"Va a ser un partido muy difícil. Si está en semifinales es porque ha hecho las cosas muy bien. Tengo que intentar dar mi mejor nivel, hacerlo lo mejor posible y luego veremos qué pasa en el partido", concluyó.