Sinner remonta a Bonzi y sigue en racha hacia su primer título en Madrid

Jannik Sinner ha tenido que remontar ante el francés Benjamin Bonzi para avanzar a la tercera ronda del Madrid Open 2026, donde quiere ampliar su racha de victorias en los Masters 1000 hasta un hito histórico.

Y es que el italiano suma ya 18 partidos ganados en el circuito tras encadenar los títulos de París (2025), Indian Wells, Miami y Montecarlo (2026) y aspira a lograr el quinto consecutivo ganando aquí en la Caja Mágica. Desde que se implantó esta serie de torneos del más alto nivel después de los Grand Slam en 1990, nadie ha conseguido eso.

Pero de momento aún queda mucho, porque Sinner solo ha dado su primer paso en esta edición y en el pasado solo ha llegado a los cuartos de final en el Mutua Madrid Open.

Este jueves, desde los primeros intercambios se vio que el partido del número uno del mundo iba a ser duro porque se medía a un rival mucho más metido en competición tras superar dos rondas previas y la primera del cuadro principal --de la que el italiano del Tirol del Sur estaba exento por su ranking--.

Aunque con el servicio Sinner ganó los juegos con facilidad, al resto no acabó de superar a Bonzi. En el tercer y el séptimo juego desaprovechó cinco bolas de break y se mostró por momentos algo incómodo, recurriendo a las dejadas y cometiendo errores no forzados mucho más de lo habitual en él.

El primer set se resolvió en el tie-break. Y sin el francés ya había mostrado que aguantaba bien la presión en los momentos clave, volvió a hacerlo en el desempate para llegarse la primera manga.