Aparece en Teruel un incunable con más de 500 años con consejos para sobrevivir a un eclipse de sol

Un médico astrólogo escribió en las páginas de un incunable hace 541 años una serie de recomendaciones ante el eclipse solar que se avecinaba el 16 de marzo de 1485. Un eclipse que sería total en Galicia y que haría desaparecer el sol a las dos de la tarde y que traería la peste.

"No saben si eso llega para quedarse y entonces ante lo que puede pasar vamos a prevenir. Y cómo prevenimos, pues no comiendo lo que no se debe, respirando el aire puro", señala la directora del Archivo del Obispado de Teruel, Inmaculada Gómez, que lee en sus páginas la siguiente frase: "Huir presto y lejos y venir tarde y escoger aquel lugar que haya estado infectado y esté ya limpio".

Son 24 páginas de recetas para librarse de lo peor. Mejor no comer huevos, ni pescado, y para beber, hay que decantarse por el vino tinto, nada de blanco, lavar la casa y las manos con agua y vinagre, no dormir de día... "Del ejercicio, ha de ser poco y débil y en lugar templado", encontramos entre sus páginas.

El libro preside ahora una sala en penumbra, para que la luz del sol no borre una historia que ha sobrevivido eterna sobre fibra de lino. Se trata de una delicada joya que descubrió Inmaculada Gómez en los archivos del Obispado de Teruel. Es de Salamanca e investigan cómo llegó hasta allí.

"El valor que tiene es porque es único en el mundo. Al ser un libro de recomendaciones para la población, pudieron imprimirse muchas copias", destaca Gómez.

Pero sólo ha sobrevivido otro como él, en California, aunque aquel está incompleto. El de Teruel sigue intacto. Nada dice de protegerse la vista. El eclipse daba miedo así que con toda probabilidad nadie lo vio.

La última página está en blanco. En el reverso se dice que hablaba de quiromancia, prohibida entonces. Acaba con un amén y poniéndose en manos de Dios.