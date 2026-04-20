EE.UU. ataca y captura un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán y Teherán le acusa de "piratería"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el Touska, un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.

El buque que ha interceptado el barco iraní ha sido el destructor USS Spruance, destaca Trump, que menciona además que el Touska está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su "historial de actividad ilegal". "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", ha concluido Trump. Buque "inutilizado".

Capturado cuando intentaba acercarse a un puerto iraní El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que ha "inutilizado" al Touska este domingo cuando intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas. "Después de que la tripulación del Touska no cumpliera durante seis horas con las reiteradas advertencias, el Spruance ordenó evacuar su sala de máquinas", ha relatado el CENTCOM. 01.27 min Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz, horas después de anunciar su reapertura "El Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles del arma MK45 de 5 pulgadas a la sala de máquinas del Touska", ha añadido. Después, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que "continúa bajo custodia de Estados Unidos". "Las fuerzas estadounidenses han actuado de forma deliberada, profesional y proporcionada para garantizar el cumplimiento" del bloqueo, destaca el CENTCOM, que añade que desde el inicio del bloqueo un total de 25 buques comerciales han dado media vuelta o vuelto a puerto iraní.