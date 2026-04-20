EE.UU. ataca y captura un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán y Teherán le acusa de "piratería"
- Las autoridades iraníes subrayan que Estados Unidos ha violado el alto el fuego
- DIRECTO: sigue la última hora del conflicto en Oriente Medio
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.
"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el Touska, un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.
El buque que ha interceptado el barco iraní ha sido el destructor USS Spruance, destaca Trump, que menciona además que el Touska está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su "historial de actividad ilegal". "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", ha concluido Trump. Buque "inutilizado".
Capturado cuando intentaba acercarse a un puerto iraní
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que ha "inutilizado" al Touska este domingo cuando intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas. "Después de que la tripulación del Touska no cumpliera durante seis horas con las reiteradas advertencias, el Spruance ordenó evacuar su sala de máquinas", ha relatado el CENTCOM.
"El Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles del arma MK45 de 5 pulgadas a la sala de máquinas del Touska", ha añadido. Después, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que "continúa bajo custodia de Estados Unidos". "Las fuerzas estadounidenses han actuado de forma deliberada, profesional y proporcionada para garantizar el cumplimiento" del bloqueo, destaca el CENTCOM, que añade que desde el inicio del bloqueo un total de 25 buques comerciales han dado media vuelta o vuelto a puerto iraní.
Teherán acusa a Washington de "piratería"
Las autoridades de Irán han afeado este domingo la "piratería" de Estados Unidos tras la captura por parte de las Fuerzas Militares estadounidenses del carguero iraní. "Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB.
El portavoz de ese mando operativo militar, también ha señalado que el sistema de navegación del buque ha quedado "inutilizado" tras el desembarco de "varios" de los "marines terroristas" de Estados Unidos "en la cubierta" de la referida embarcación, a la cual, según el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, le han provocado "un agujero en la sala de máquinas". A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos".