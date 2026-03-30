Merz quiere que retornen a Siria en los próximos tres años el 80 % de los refugiados que viven en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes junto al presidente sirio, Ahmed al Shara, que ambos países colaborarán para el retorno de cientos de miles de refugiados sirios, quienes, según ha dicho, desempeñan un papel fundamental en la reconstrucción de su país. Su idea es que vuelvan, en los próximos tres años, el 80 % de los más de 900.000 que viven en Alemania.

"A largo plazo, en los próximos tres años, y este también ha sido el deseo del presidente Al Shara, alrededor del 80 por ciento de los sirios que residen actualmente en Alemania deberían regresar a su país de origen", ha señalado Merz en una rueda de prensa en Berlín junto al mandatario sirio, en la primera visita de este a Alemania desde la caída del régimen de Bashar al Asad, a finales de 2024.

Merz ha afirmado que le ha pedido a Al Shara que, "de manera prioritaria, readmita a aquellos (sirios) que ya no tienen un permiso de residencia válido en Alemania", además de un "pequeño grupo que nos causa problemas".

El canciller alemán Friedrich Merz, a la derecha, y el presidente sirio Ahmad al-Sharaa asisten este lunes a una conferencia de prensa en Berlín Markus Schreiber AP/Markus Schreiber

Un mecanismo de retorno "fiable" El canciller alemán ha instado a establecer un mecanismo de retorno "fiable" para repatriar a aquellos ciudadanos sirios que hayan cometido delitos y no cuenten con permisos de residencia. Los repatriados, según Merz, "desempeñarán un papel importante en Siria tras años de destrucción de empresas, escuelas, jardines de infancia y hospitales". "Solo puedo reiterar, desde mi punto de vista, mi agradecimiento a la población alemana, que en los últimos años ha estado dispuesta a acoger a este gran número de refugiados. Pero la guerra civil ha terminado y ahora existe, en principio, la perspectiva de regresar al país de origen, Siria, y queremos hacerlo posible conjuntamente", ha destacado el líder germano. Y ha propuesto crear un grupo de trabajo conjunto en el que participarán las carteras de Interior y de Desarrollo Económico. Abdullah Shahen, refugiado sirio: "Alemania se ha convertido en nuestro hogar y estamos juntos aquí"

Alemania acogió 1,3 millones de sirios que escapaban de la guerra Según una respuesta parlamentaria del Gobierno alemán de diciembre pasado, de un total de 1,3 millones de sirios que huyeron a Alemania de la guerra civil. A fecha de 31 de octubre de 2025 seguían en el país europeo 944.060 sirios, frente a 975.061 de 2024. Asimismo, según publica la agencia EFE, del total que vivía en Alemania a finales del año pasado, 663.182 tienen permiso de residencia y 10.281 están obligados a salir del país, aunque de ellos están tolerados 9.412. El año pasado, 6.502 sirios volvieron voluntariamente a su país de origen con o sin el programa de ayuda económica del Gobierno germano. Al Shara ha dicho que su Gobierno está colaborando con el de Alemania "para establecer un programa migratorio que permita a los profesionales sirios contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a la vida que han construido en Alemania en beneficio de quienes deseen quedarse", ha señalado. Al Shara promete reconstruir Siria y miles de personas celebran en la calle el primer año sin Al Asad RTVE.es / AGENCIAS