Merz quiere que retornen a Siria en los próximos tres años el 80 % de los refugiados que viven en Alemania
- El canciller alemán dice, tras reunirse con el presidente sirio, que ambos países colaborarán para el retorno de refugiados
- Los repatriados, según Merz, desempeñarán un papel importante en Siria tras "años de destrucción" por la guerra
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes junto al presidente sirio, Ahmed al Shara, que ambos países colaborarán para el retorno de cientos de miles de refugiados sirios, quienes, según ha dicho, desempeñan un papel fundamental en la reconstrucción de su país. Su idea es que vuelvan, en los próximos tres años, el 80 % de los más de 900.000 que viven en Alemania.
"A largo plazo, en los próximos tres años, y este también ha sido el deseo del presidente Al Shara, alrededor del 80 por ciento de los sirios que residen actualmente en Alemania deberían regresar a su país de origen", ha señalado Merz en una rueda de prensa en Berlín junto al mandatario sirio, en la primera visita de este a Alemania desde la caída del régimen de Bashar al Asad, a finales de 2024.
Merz ha afirmado que le ha pedido a Al Shara que, "de manera prioritaria, readmita a aquellos (sirios) que ya no tienen un permiso de residencia válido en Alemania", además de un "pequeño grupo que nos causa problemas".
Un mecanismo de retorno "fiable"
El canciller alemán ha instado a establecer un mecanismo de retorno "fiable" para repatriar a aquellos ciudadanos sirios que hayan cometido delitos y no cuenten con permisos de residencia. Los repatriados, según Merz, "desempeñarán un papel importante en Siria tras años de destrucción de empresas, escuelas, jardines de infancia y hospitales".
"Solo puedo reiterar, desde mi punto de vista, mi agradecimiento a la población alemana, que en los últimos años ha estado dispuesta a acoger a este gran número de refugiados. Pero la guerra civil ha terminado y ahora existe, en principio, la perspectiva de regresar al país de origen, Siria, y queremos hacerlo posible conjuntamente", ha destacado el líder germano.
Y ha propuesto crear un grupo de trabajo conjunto en el que participarán las carteras de Interior y de Desarrollo Económico.
Alemania acogió 1,3 millones de sirios que escapaban de la guerra
Según una respuesta parlamentaria del Gobierno alemán de diciembre pasado, de un total de 1,3 millones de sirios que huyeron a Alemania de la guerra civil. A fecha de 31 de octubre de 2025 seguían en el país europeo 944.060 sirios, frente a 975.061 de 2024. Asimismo, según publica la agencia EFE, del total que vivía en Alemania a finales del año pasado, 663.182 tienen permiso de residencia y 10.281 están obligados a salir del país, aunque de ellos están tolerados 9.412. El año pasado, 6.502 sirios volvieron voluntariamente a su país de origen con o sin el programa de ayuda económica del Gobierno germano.
Al Shara ha dicho que su Gobierno está colaborando con el de Alemania "para establecer un programa migratorio que permita a los profesionales sirios contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a la vida que han construido en Alemania en beneficio de quienes deseen quedarse", ha señalado.
Más de 200 millones de euros para la estabilización de Siria
Alemania ayudará al Gobierno sirio a reconstruir la infraestructura civil, en particular escuelas u hospitales. En total, destinará este año más de 200 millones de euros a la estabilización de Siria.
Su presidente ha reconocido que "la guerra, por supuesto, ha terminado, pero la batalla de la reconstrucción acaba de comenzar tras la caída del régimen" de Al Asad. La "destrucción en Siria es muy grande, pues las infraestructuras, las ciudades y los pueblos están devastados", ha sentenciado.
"Ahora queremos crear un buen entorno para las inversiones que generen oportunidades de empleo, de modo que los refugiados sirios puedan regresar a Siria. Queremos cooperación con las empresas alemanas", ha argumentado.
Su idea es que Alemania aumente las inversiones alemanas en Siria y que el país árabe pueda "aprovechar a los sirios que están en Alemania, para que (...) trabajen en Siria para empresas alemanas".
En su visita a Alemania, el presidente sirio se ha reunido con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el que ha sido el primer encuentro bilateral entre los dos países en décadas. Su visita ha suscitado fuertes protestas en la capital, tanto a favor como en contra.