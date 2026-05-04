El escritor Scott Anderson publica 'Rey de reyes': "El tiempo juega a favor de los iraníes y ellos lo saben"

Son varias las propuestas de paz que ha presentado Irán y ninguna gusta a Washington. Ya han pasado semanas desde de que se iniciaran las conversaciones, y todo sigue empantanado. Y es que Irán, señala el periodista y escritor Scott Anderson, tiene una estrategia que desconcierta a Trump. "Son maestros de la negociación", asegura.

Irán lleva décadas preparándose para este enfrentamiento. Prácticamente, desde el triunfo de la revolución en 1979. Un triunfo que relata en su último libro 'Rey de reyes', una crónica de los últimos meses del Sah y de la llegada al poder del ayatolá Jomeini. Ahora, la república islámica se enfrenta al mayor desafío de su historia, y asegura que luchará con todos sus medios para sobrevivir.

PREGUNTA: Llevamos semanas de negociaciones y parece que la cuestión no va ni para adelante ni para atrás ¿Qué espera usted de las conversaciones de paz?

RESPUESTA: Creo que los iraníes van a ‘dar la lata’, como decimos en Estados Unidos; van a molestar a los estadounidenses sin descanso. Desde el punto de vista de la negociación, me parece muy interesante que los iraníes estén intentando separar toda la cuestión del uranio de la situación actual del cierre del Golfo Pérsico. En este momento, la administración Trump está diciendo: "No, no se puede separar. Tenemos que abordar el tema del uranio ahora.

Si el enfrentamiento continúa, si los precios del combustible en EE.UU. siguen subiendo, si el efecto inflacionista persiste, los índices de aprobación de Trump seguirán cayendo, y apuesto a que aceptará el acuerdo con Irán. Y cuando se cierre ese acuerdo y se reabran las relaciones comerciales, los iraníes podrán posponer las negociaciones sobre el uranio durante años, y lo harán. Los iraníes, por lo general, son maestros de la negociación. Van muy despacio y meticulosamente, dos pasos adelante y tres atrás. Y esto no es lo que quiere Trump. Él quiere que esto se resuelva rápidamente. Así que el tiempo juega a favor de los iraníes, y lo saben."

Bandera con la imagen de los principales líderes del régimen iraní durante una manifestación en Teherán Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

P: Donald Trump habla en muchas ocasiones de los "nuevos líderes" de Irán, insinuando que el régimen ha cambiado. ¿Cree que es así?

R: Si ha habido un cambio de régimen y ahora es incluso aún más radical, hubo uno cuando mataron a cuántos y a los líderes que lo rodeaban; creo que Trump se da cuenta de que se ha metido en un lío tremendo por su propia decisión, y está intentando encontrar alguna salida; y, ya sabes, una cosa es que él es una persona que siempre se ha salido con la suya mintiendo, francamente. Y esto, por supuesto, es otra mentira.

Por supuesto que no ha habido un cambio de régimen, a menos que te refieras a un régimen que ahora es aún más antiamericano que el que derrocaron. Creo que simplemente está desesperado por encontrar alguna salida y tratando de salir del atolladero que él mismo ha creado. Pero no, no ha habido ningún cambio; quiero decir, de nuevo, esto es un fiasco para Donald Trump".

El poder de la Guardia Revolucionaria P: Se ha destacado mucho el poder interno de la Guardia Revolucionaria dentro del régimen. De hecho, hay quien señala que el régimen podría evolucionar a una dictadura militar gobernada por ellos. ¿Cree que eso es posible? R: Creo que eso es muy, creo que es muy, muy posible. Sabes, una cosa, de nuevo, una de las cosas que los estadounidenses no entendieron es que a menudo lo comparo con Irak. Así que en Irak, bajo el régimen de Sadam Husein, había muy poca gente en el entorno de Sadam que tuviera intereses en el sistema, quizá unos pocos miles. Así que, si te deshaces de Sadam, el ejército se derrumba. El desastre para los estadounidenses en Irak no fue la invasión, fue la ocupación, que resultó terriblemente pesada. La situación en Irán es muy, muy diferente: hay cientos de miles de personas que dependen del régimen actual de una forma u otra, incluida la Guardia Revolucionaria; que sabe que no tiene adónde ir, que es numerosa, que es despreciada por el pueblo; este régimen no es popular en absoluto. Hay tanta gente que participa en los asedios; hay muchísima gente para la que su sustento depende del régimen actual. Estamos hablando de millones de personas. Así que definitivamente podría imaginar un escenario en el que tal vez se desteologice, se elimine en gran medida el aspecto religioso de los ayatolás y del líder supremo, pero el poder real permanezca en manos de la Guardia Revolucionaria. Creo que ese ha sido el caso durante los últimos, al menos los últimos 10 años. La Guardia Revolucionaria es el poder. Creo que lo que se vio en enero en las protestas lo demuestra en cierto modo. Creo que la gente no ha analizado lo que ocurrió en enero con suficiente detenimiento. El Gobierno les estaba permitiendo seguir adelante. Se extendieron. Se hicieron cada vez más grandes, hasta que el régimen finalmente se dio cuenta de que su supervivencia estaba en juego. Cuando lo hicieron y enviaron a esas tropas a las calles, mataron quizá hasta 40.000 personas en un solo fin de semana. Fue el fin de semana del 8 al 10 de enero. Fue entonces cuando se produjeron casi todas las matanzas. Así que lo volverán a hacer si es necesario. Creo que en enero se vio muy claramente que sí, como dices, la Guardia Revolucionaria es el verdadero poder". P: En las manifestaciones de principios de año en Irán hemos oído consignas a favor del regreso de Sah. Es algo que ha sorprendido, no se habían oído en otras crisis del pasado. ¿Cree que realmente hay una cierta nostalgia por el régimen del Sah o es algo preparado, artificial, construido desde fuera? R: No creo que se trate de nostalgia, porque alrededor del 85 % de la población iraní actual —es un país muy joven— ha nacido después de la revolución, tras el derrocamiento del sah. Creo que lo que vimos en enero se debe, en cierto modo, a dos cosas. En primer lugar, el hijo, Reza, el príncipe heredero, es realmente la única figura de la oposición reconocible fuera de Irán de la que la gente ha oído hablar, y cualquiera que esté dentro de Irán ha sido asesinado o encarcelado hace mucho tiempo. Así que él es la única figura identificable. Pero creo que también se diseñó realmente para enfurecer al régimen porque, durante 46 años, a la gente se le ha dicho, básicamente, que el sah era el gran Satanás, que era un lacayo de los estadounidenses, que era el diablo encarnado, y por eso ahora corear ´"Javed Shah", "larga vida al sah", es como la máxima forma de burlarse del régimen. Un grupo de iraníes pasa junto a una pancarta que reza "El ayatolá mártir Alí Jamaneí" en un paseo junto al lago Chitgar en Teherán. ATTA KENARE/AFP P: El nuevo líder supremo de Irán ha señalado que se está forjando un nuevo capítulo para la región. ¿Es así, estamos en un punto y aparte? R: "Creo que nos encontramos en un punto de inflexión, y es una gran pregunta; y creo que ese punto de inflexión es la llegada de los drones. Los drones han cambiado el panorama de la guerra moderna, y lo hemos visto en Ucrania durante los últimos cuatro años: un gobierno, un país mucho más pequeño que Rusia, ha logrado mantener a raya a Rusia durante cuatro años. Y se debe en gran medida a los drones. De alguna manera, Trump o la gente de su entorno, los asesores militares, no aprendieron esa lección cuando pensaron en Irán. Irán tiene algunos de los drones más sofisticados del mundo, y muy, muy baratos. Así que los estadounidenses pueden lanzar misiles de crucero de 10 millones de dólares sobre Irán, pero nunca podrán eliminar los drones. Así que podrías poner 50.000 marines estadounidenses en la costa del Golfo Pérsico, y aún así no podrías controlar el Golfo Pérsico. Porque en cualquier momento los iraníes podrían lanzar un dron sobre sus cabezas, alcanzar un petrolero, y entonces todo quedaría paralizado de nuevo. Así que es una forma un tanto aleatoria de responder a tu pregunta. La nueva realidad de la guerra es que, sin lugar a dudas, el régimen iraní, sea cual sea, tiene el poder de cerrar el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico cuando quiera. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Y está claro que la administración Trump, el propio Trump, no pensó en esto cuando se metieron en el asunto. E incluso ahora, Trump está diciendo, ya sabes, que el ejército iraní está devastado. Los hemos aniquilado. Los hemos arrasado. Pero no les has quitado sus drones. Y esta es la nueva arma".