Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia destacan en 'Puan', la gran comedia argentina sobre el declive educativo

En un contexto en el que la universidad pública se enfrenta a recortes, tensiones políticas y debates sobre su futuro, la película argentina Puan pone el foco en quienes la sostienen día a día: sus profesores. Entre la vocación, la precariedad y la lucha por mantener vivo el pensamiento crítico, la cinta retrata un ecosistema en el que enseñar ya no es solo transmitir conocimiento, sino también resistir.

Con humor, ironía y un trasfondo profundamente humano, la cinta dirigida y escrita por María Alché y Benjamín Naishtat se adentra en las dinámicas internas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí, las aspiraciones personales, las rivalidades académicas y las dudas existenciales se entrelazan en un momento clave: el relevo de una cátedra que puede cambiarlo todo.

"Y vos, Marcelo, ¿te dan los puntos?" Marcelo (Marcelo Subiotto) lleva, como él mismo dice, media vida hablando de Platón, Rousseau o Kant. Da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero las dificultades para llegar a fin de mes le obligan a compaginar su trabajo con clases particulares a una mujer mayor y a dar clases en distintos barrios de la ciudad. La muerte de Caselli, su amigo y mentor, le pilla desprevenido. No así a Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un antiguo compañero que regresa inesperadamente de Alemania con motivo del homenaje al maestro fallecido. Marcelo intuye enseguida sus intenciones: hacerse con la cátedra de Filosofía, un puesto que él daba por hecho. Mientras tanto, el resto de profesores del departamento se reparte como puede las clases pendientes y el proceso para cubrir la plaza se pone en marcha con rapidez. "Y vos, Marcelo, ¿te dan los puntos?", le preguntan sus compañeros. Agobiado por conseguir los papeles que necesita para conseguir la cátedra, empieza a descuidar otros aspectos de su vida, como a su mujer e hijo. Leonardo Sbaraglia es Rafael en 'Puan' El duelo entre Marcelo y Rafael no llega a las manos, pero sí a las palabras. Rafael contraprograma las clases de Marcelo con masterclasses para ganar apoyos y asegurarse el puesto. "Vos no sos el cacique", le espeta. La obsesión de Marcelo por convertirse en el sucesor de Caselli acaba ocupándolo todo. Pero, ¿realmente quiere serlo? "No podés desear una cosa solo porque otro también lo desea", le dice su hijo. Aun así, Marcelo lo tiene claro: su vida está ligada a la universidad: "El único lugar en el que soy algo es Puan".

Renovarse o morir Puan, que recibe su nombre por la calle donde está la facultad, se mueve entre dos tensiones claras: el continuismo o la renovación. Marcelo defiende casi de forma instintiva el legado de su mentor. No obstante, una charla con la viuda de Caselli saca a relucir una verdad incómoda: si tiene sentido perpetuar un modelo heredado o si ha llegado el momento de construir una voz propia. Marcelo Subiotto y Camila Peralta en 'Puan'. En paralelo, el concurso a la cátedra se convierte en una prueba no solo académica, sino también emocional. "Trate de conmover a los jurados", le aconsejan antes de enfrentarse a la evaluación. Pero el resultado no es el esperado y Marcelo acaba perdiendo el puesto. A partir de ahí, todo se precipita: renuncia a sus clases, participa en las protestas por la situación de la universidad —con profesores sacando las sillas a la calle— y, en medio de esa crisis personal y colectiva, decide retomar el viaje a Bolivia que Caselli tenía pendiente. Allí, lejos de todo, encuentra una forma distinta de expresarse, incluso poniéndose a cantar. La película estuvo nominada a Mejor película iberoamericana en los Goya y también a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Pero en la cita donostiarra no se fue de vacío: Marcelo Subiotto se hizo con el galardón a Mejor interpretación y la cinta consiguió el premio del jurado a Mejor guion para María Alché y Benjamín Naishtat.