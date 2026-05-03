Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 4 al 11 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Puan, Los lobos de Washington y Adiós son solo algunas de las películas que durante la semana del 4 al 10 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

El forastero (Martes 5 de mayo a las 11.30 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern dirigido por William Wyler basado en la historia de Stuart N. Lake. Cole Harden (Gary Cooper), un vaquero honesto, y Roy Bean (Walter Brennan), un juez caprichoso, entablan una extraña amistad.

Puan (Martes 5 de mayo a las 23.10 horas en La 2 y RTVE Play) Drama ambientado en la universidad. Marcelo (Marcelo Subiotto) se ha dedicado siempre a la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe, mentor y compañero muere, él asume que heredará su cátedra. Sin embargo, Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), otro colega, regresará de Alemania para disputar el puesto vacante.

Los Pantonne, cortometraje (Martes 5 de mayo a las 1.19 horas en La 2 y RTVE Play) Los Pantonne Cortometraje en el que Leonardo, abrumado el día de su boda, busca apoyo en su hermano Javier. La familia Pantonne trata de mantener la situación bajo control, pero son ellos dos, los más pequeños, los que toman las riendas de la situación.

John, el bastardo (Miércoles 6 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el que un hombre malherido recuerda su vida como criado de "John, el Bastardo".

El potro (Jueves 7 de mayo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Película dramática que cuenta la historia del nacimiento de un potro. El soldado Jim Rabb lo mantiene con vida en medio de la Guerra Civil norteamericana, un símbolo de esperanza que lleva a los hombres de la Primera Caballería a un viaje de descubrimientos dentro de la barbarie.

Mestizo (Viernes 8 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern español dirigido por Julio Buchs. Un cazador mestizo se alía con la Policía Montada de Canadá para hallar al hombre que violó y asesinó a su hermana.

Los lobos de Washington (Viernes 8 de mayo a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) 'Los lobos de Washington', de Mariano Barroso Thriller dramático en el que dos amigos (Javier Bardem y Eduard Fernández) pretenden timar a su antiguo jefe (José Sancho) con un plan que hace aguas.

Adiós (Viernes 8 de mayo a las 0.50 horas en La 2 y RTVE Play) Paco Cabezas dirige este thriller de acción con Mario Casas, Natalia de Molina y Ruth Díaz. Juan es un hombre que comienza a disfrutar de su libertad tras estar en la cárcel. Tras la muerte accidental de su hija pequeña, Juan acudirá a su familia para aclarar lo sucedido. Eli, la agente de policía encargada del caso, tratará de evitar que el hombre se tome la justicia por su mano.