Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? ¡Te contamos cómo conseguirlas!

Consigue las tazas de Cosas de palacio firmadas

Los actores de La Promesa y Valle Salvaje disfrutan mucho de su paso por Cosas de palacio, tanto que muchas veces o se les hace corto o quieren repetir. En el vídeopodcast se enfrentan a retos, comentan sus experiencias, y también responden a las preguntas de la audiencia. Por eso, Arturo García Sancho, Sabela Arán y compañía han querido tener un detalle con los fieles seguidores de la serie y de volverles ese cariño. ¿Pero cómo?

Tras su paso por el formato de RTVE Play, los artistas dejan firmadas las tazas de Cosas de palacio ¡y ahora pueden ser tuyas! Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Cada dos semanas RTVE Play subirá las 4 últimas de aquellos que hayan pasado por el programa.

¿Te gustaría tener la taza firmada de tu actor favorito? ¡Participa, consigue puntos y canjea el premio en los siguientes enlaces!

El equipo de Participa RTVE Play hará llegar el paquete por correo postal a todo el territorio nacional (península y archipiélagos).