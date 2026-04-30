Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'
- A través de RTVE Play Participa, puedes acumular puntos y canjearlos por la taza de tu actor favorito
- Cosas de palacio, todos los jueves a las 19:30 horas en RTVE Play
Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? ¡Te contamos cómo conseguirlas!
Consigue las tazas de Cosas de palacio firmadas
Los actores de La Promesa y Valle Salvaje disfrutan mucho de su paso por Cosas de palacio, tanto que muchas veces o se les hace corto o quieren repetir. En el vídeopodcast se enfrentan a retos, comentan sus experiencias, y también responden a las preguntas de la audiencia. Por eso, Arturo García Sancho, Sabela Arán y compañía han querido tener un detalle con los fieles seguidores de la serie y de volverles ese cariño. ¿Pero cómo?
Tras su paso por el formato de RTVE Play, los artistas dejan firmadas las tazas de Cosas de palacio ¡y ahora pueden ser tuyas! Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Cada dos semanas RTVE Play subirá las 4 últimas de aquellos que hayan pasado por el programa.
¿Te gustaría tener la taza firmada de tu actor favorito? ¡Participa, consigue puntos y canjea el premio en los siguientes enlaces!
- Taza firmada por Arturo García Sancho
- Taza firmada por Guillermo Serrano
- Taza firmada por Elena Navarro
- Taza firmada por Marco Orengo
- Taza firmada por Miren Arrieta
- Taza firmada por Ibrahim Al Shami
- Taza firmada por Sabela Arán
- Taza firmada por Marga Martínez
El equipo de Participa RTVE Play hará llegar el paquete por correo postal a todo el territorio nacional (península y archipiélagos).
Envía tus preguntas para los actores
En Cosas de palacio, la audiencia tiene un gran poder: el de preguntar a los actores de La Promesa y Valle Salvaje. En la sección "La audiencia habla", los artistas contestarán aquellas cuestiones que los seguidores manden a través de las redes sociales y RTVE Play Participa. ¿Quieres enviar la tuya? ¡Anímate y lanza tu pregunta aquí! Las propuestas también suman puntos para conseguir la taza firmada de tu actor favorito!
Horario y dónde ver Cosas de palacio
Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play.
¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!