Nanísimo regresa a RTVE Play: Así es 'Ubícate', el nuevo espacio de entretenimiento y actualidad

Pegado de cerca la actualidad, con una buena dosis de humor, y abordando temas relevantes que afectan a todos, y que a veces se nos escapan de las manos al ver las noticias. Así es Ubícate, el nuevo magacín de actualidad que llegará cada semana, desde este miércoles, a EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play.

Uno de los grandes atractivos del programa es su enfoque didáctico: los espectadores podrán entender mejor el mundo que les rodea gracias a las explicaciones claras y cercanas de Emilio Doménech, más conocido como 'Nanisimo', el nombre con el que se dio a conocer en redes sociales.

A diferencia de otros formatos de entretenimiento, Ubícate propone una mirada distinta. Desde esta nueva ventana, el periodista dará respuesta a preguntas como qué es la slopaganda o cómo se utiliza la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación. Como leitmotiv del programa, Ubícate refleja la forma en la que Nanisimo y su equipo interpretan la realidad actual, "en un contexto frenético de algoritmos, ruido y polarización", según destaca el propio informador.

Nanisimo lidera un equipo joven para explicar el mundo Con una sólida trayectoria en el periodismo digital, especialmente en redes sociales, y experiencia como corresponsal en Estados Unidos —además de su influencia de los clásicos late night estadounidenses—, Doménech da un paso más con este nuevo formato. El programa incorpora "elementos de gamificación e inteligencia artificial, herramientas potencialmente nocivas en las plataformas digitales, pero utilizadas aquí para darles la vuelta y traducir la actualidad de la forma más accesible posible". En la mesa no estará solo. Junto a él participarán las periodistas Mar Manrique y Marina Enrich. Su papel va mucho más allá del de simples presentadoras: tal y como explica Nanisimo, se trata de "tres amigos muy informados que quieren transmitirte, con pasión y entusiasmo, que lo que ocurre en el mundo importa y te afecta directamente". Mar Manrique, Emilio Doménech 'Nanisimo' y Marina Enrich, presentadores de 'Ubícate'

Invitados, cultura y conversación digital Además, el equipo contará con invitados expertos de distintos ámbitos, figuras del mundo de la cultura y un personaje muy especial: un reportero animado azul, tan entrañable como caótico, que conectará el plató con el exterior y con la conversación en redes sociales. Este personaje virtual, llamado Morales, actúa como enviado especial a cualquier parte del mundo. Aunque suele estar desorientado, sirve como reflejo del caos actual: un mundo que "está cambiando muy rápido, ya sea por tendencias políticas, sociales o, sobre todo, tecnológicas. Sin embargo, muchas veces no somos capaces de detenernos y analizar qué consecuencias tendrán estos cambios dentro de 5, 10 o 20 años".