RTVE Play estrena 'Ubícate', el nuevo programa de EN PLAY en directo con Nanísimo

El periodista Emilio Doménech ‘Nanísimo’ vuelve a RTVE Play con el estreno de ‘Ubícate’, programa semanal en directo de entretenimiento, divulgación y actualidad que se suma a la programación de EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play.

‘Ubícate’, una producción de RTVE en colaboración con The Voice Village, es un espacio de entretenimiento y divulgación que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ funciona como remedio antimareo.

Nanísimo estará acompañado por las periodistas Mar Manrique y Marina Enrich. Los tres conductores de ‘Ubícate’ invitarán a su mesa a expertos de diferentes áreas del conocimiento, personalidades del mundo de la cultura y a un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y con la conversación en redes sociales. Esta nueva estrella virtual responde al nombre de Morales, un enviado especial a cualquier lugar del planeta incapaz de enterarse de lo que pasa a su alrededor, pero que nos devuelve al espejo del caos en el que se está convirtiendo el mundo.

Nanisimo

El programa es una evolución de los late night estadounidenses. “Además, hemos querido añadir toques extra de gamificación e inteligencia artificial, ambos recursos potencialmente nocivos de las plataformas digitales, para darles la vuelta y aprovecharlos para traducir los temas de la forma más accesible posible”, explica ‘Nanísimo’.