Paloma Zafrilla, la última expulsada de 'MasterChef': "Me doy un diez en disfrutona"

El ritmo en las cocinas de MasterChef no cesa. En el quinto programa se ha visto de todo: reconciliaciones, anuncios de embarazos, broncas y un reto de lo más africano. También se ha vivido, como no podía ser de otro modo, una nueva expulsión: la de Paloma Zafrilla, que no consiguió convencer a los jueces para alargar su estancia en el concurso.

Javi Hoyos ha conducido un nuevo especial de En Play en el que ha charlado con la almanseña, que revivió su paso por el programa con mucha emoción. "Se me salían los lagrimones", ha confesado ante el periodista, pero reconoce que tenía "clarísimo" que iba a ser la expulsada. La exigencia que se le reclamaba en las últimas semanas y la presentación de los platos de sus compañeros Maggie y Javier le hicieron ver que tenía un pie más dentro que fuera. Pese a todo, tiene claro que volvería y que ha sido una de las mejores experiencias de su vida. "Me doy un diez en disfrutona", comenta risueña.

¿Cambiaría Paloma Zafrilla algo para mejorar su experiencia por el programa? La confianza. "Me costó arrancar", reconoce la estudiante de Odontología, que achaca su "achicamiento" a un síndrome del impostor enorme. De hecho, ha contado en exclusiva que en el casting final solo metió en la maleta la ropa de pilates. "Yo pensaba que no iba a entrar", recuerda.

Un solomillo Wellington que no triunfó Javi Hoyos y Paloma Zafrilla no han sido los únicos que han comentado el paso de esta última por MasterChef. Se les ha unido Marta Verona, ganadora del programa en su sexta edición y que conoce muy bien los entresijos que hay delante y detrás de las cámaras. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de EN PLAY (@enplay_rtve)“ “ La más que veterana de las cocinas se ha mostrado conciliadora y ha alabado, pese a todo, el intento de Zafrilla de cocinar un solomillo Wellington desde cero. Cuando Paloma descubrió que tenía que hacer ella misma la masa que recubre la carne, el mundo se le cayó encima. "Ahí me quedé tiesa", admite. Eso sí: con el paso del tiempo lo ha ido perfeccionando y se ha animado a subirlo a redes sociales. "Y en casa no estabas muy distraída", apostilla Verona. Durante su programa recibieron la visita, entre otras personas, de Ofelia, exconcursante de MasterChef 9. "Es súper maja", reconoce Verona, "pero a veces la veo un poco estresada". "Es un terremoto", coincide Paloma. La almanseña ha rememorado algunos de sus mejores momentos y otros más duros, como cuando los jueces criticaron que se chupara los dedos y manoseara un plato antes de presentarlo. También la convivencia, que es muy intensa: "Si pusieran cámaras en esa casa...". Zafrilla cuenta que se genera un "efecto campamento", con los concursantes sin móviles, sin poder salir y cada uno con sus manías.