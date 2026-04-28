El temor de Annie, de MasterChef 14, al hablar de su adopciÃ³n: "Â¿Y si soy yo una niÃ±a robada?"

En el primer programa de MasterChef 14, Annie dejó alguna pincelada de su historia personal y explicó que ella nació en Madrid pero que ha vivido toda su vida en Calahorra (La Rioja), lugar donde reside actualmente y de donde no se piensa marchar. Y en este quinto episodio, se ha lanzado a contar el relato de su adopción y de cómo se enteró: "Fue en el colegio, con 8 años, cuando una compañera me empezó a decir que era adoptada". Te lo contamos.

Annie cuenta su historia

En una conversación con Carlota el tema de la adopción volvió a salir y Annie, sin parar de trabajar, contó su historia y las dudas que tiene alrededor de ella. Todo arrancó cuando supo que era adoptada: "Me enteré en el colegio, yo tenía 8 años, estábamos en la fila para entrar a clase y una compañera me empezó a decir que era adoptada. Y cuando llegué a casa le pregunté a mi madre. Y me contó. Ellos llevaban mucho tiempo intentando adoptar porque mi madre no podía tener hijos, y tenía muchas amistades con la Iglesia. Realmente no sé de dónde vengo. Yo siempre le he escuchado decir a mi madre que le había pagado a una monja por mí. Y en ese instante hice click y pensé que igual yo era una niña robada".

Carlota preguntó a su compañera si alguna vez había pensado en llegar "al fondo de la cuestión". Y Annie explicó que una vez se fue a Madrid para ello, pero que se volvió a Calahorra: "Cuando llegué ese día a Madrid le dije al taxista que me llevara al hospital de La Milagrosa, que es donde me dijeron que había nacido. Llegué allí y noté una energía especial pero no entré, me volví a Calahorra". Pero a pesar de las dudas, lo que Annie si tiene claro es lo agradecida que está a sus padres: "Tuve la suerte de caer en una familia muy bonita, me he sentido tan arropada y querida y tan soñada, que solo puedo dar gracias".