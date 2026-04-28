El temor de Annie, de MasterChef 14, al hablar de su adopciÃ³n: "Â¿Y si soy yo una niÃ±a robada?"
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En el primer programa de MasterChef 14, Annie dejó alguna pincelada de su historia personal y explicó que ella nació en Madrid pero que ha vivido toda su vida en Calahorra (La Rioja), lugar donde reside actualmente y de donde no se piensa marchar. Y en este quinto episodio, se ha lanzado a contar el relato de su adopción y de cómo se enteró: "Fue en el colegio, con 8 años, cuando una compañera me empezó a decir que era adoptada". Te lo contamos.
Annie cuenta su historia
En una conversación con Carlota el tema de la adopción volvió a salir y Annie, sin parar de trabajar, contó su historia y las dudas que tiene alrededor de ella. Todo arrancó cuando supo que era adoptada: "Me enteré en el colegio, yo tenía 8 años, estábamos en la fila para entrar a clase y una compañera me empezó a decir que era adoptada. Y cuando llegué a casa le pregunté a mi madre. Y me contó. Ellos llevaban mucho tiempo intentando adoptar porque mi madre no podía tener hijos, y tenía muchas amistades con la Iglesia. Realmente no sé de dónde vengo. Yo siempre le he escuchado decir a mi madre que le había pagado a una monja por mí. Y en ese instante hice click y pensé que igual yo era una niña robada".
Carlota preguntó a su compañera si alguna vez había pensado en llegar "al fondo de la cuestión". Y Annie explicó que una vez se fue a Madrid para ello, pero que se volvió a Calahorra: "Cuando llegué ese día a Madrid le dije al taxista que me llevara al hospital de La Milagrosa, que es donde me dijeron que había nacido. Llegué allí y noté una energía especial pero no entré, me volví a Calahorra". Pero a pesar de las dudas, lo que Annie si tiene claro es lo agradecida que está a sus padres: "Tuve la suerte de caer en una familia muy bonita, me he sentido tan arropada y querida y tan soñada, que solo puedo dar gracias".
Orgullosa calagurritana
A pesar de todo, Annie es una calagurritana más y lleva a Calahorra en el corazón, hablando de todo lo bueno que tiene su tierra allá por donde va. Tanto es así, que la pasada semana la aspirante de MasterChef 14 fue recibida por la alcaldesa de la mencionada localidad riojana. Para el ayuntamiento, tal y como narra en su perfil oficial de Instagram, es "un orgullo ver a Annie llevar el nombre de nuestra ciudad por bandera, hablando siempre de nuestras verduras, nuestras tradiciones y del cariño que siente por su tierra".
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