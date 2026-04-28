MasterChef 14 | Paloma no supera el reto de comida africana y es la sexta expulsada

La reconciliación de Javier y Camilla, el anuncio de embarazo de Maggie, la visita al Club Financiero Génova, un reto de comida africana, una gran bronca de Pepe Rodríguez a uno de los equipos y las visitas del chef Nino Redruello, Ofelia y La Terremoto de Alcorcón. El quinto programa de MasterChef 14 llegó cargado de tensión y terminó con la expulsión de Paloma. Pero tuvo mucho más. Te lo contamos todo.

La noche comenzó con una prueba convertida en homenaje a Zalacaín, el primer restaurante con tres estrellas Michelin en España. En este reto los aspirantes tuvieron que preparar algunos de sus platos más emblemáticos, en presencia de Ofelia, aspirante de MasterChef 9. Además, el jurado contará con la colaboración y el criterio del chef Carles Gaig, quien obtuviera la primera estrella para Zalacaín en 1993. Jordi Cruz no quiso perderse este desafío y se enfundó la chaquetilla para sumarse al homenaje. Tras el cocinado, llegó el momento de las valoraciones y ahí fue cuando Maggie hizo público su embarazo: "Tengo a un bollo que se está cocinando aquí dentro, fue una gran sorpresa porque me enteré el mismo día que entré aquí. Me gustaría que fuera un chico".

El nivel de los resultados de la prueba gustó a los jueces, pero dos aspirantes destacaron por encima del resto. Inma y Javier fueron los dos mejores, siendo el decorador de interiores el que se alzó con la primera posición. A pesar de las múltiples discusiones con sus compañeros, Javier sigue demostrando que el foco lo tiene puesto en la cocina.

En la prueba de exteriores, los aspirantes trabajaron por primera vez en esta edición en una cocina profesional, la del Club Financiero Génova, en Madrid, con el chef Nino Redruello como autor del menú a cocinar. Inma y Javier fueron elegidos para capitanear los equipos. El momento insólito llegó cuando Javier escogió a Camilla como integrante de su equipo, junto a Chambo, Paloma, Gema y Maggie.

Esta inesperada decisión dejó a todos con la boca abierta, pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Al inicio del cocinado, el equipo rojo se excedió en sus comentarios y actitudes con Javier, hasta tal punto que Pepe Rodríguez tuvo que intervenir para hacerles reflexionar: "¿Este es el comportamiento que querríais para vosotros?". Pero no fue el único en alzar la voz, Camilla también se lanzó a defender a Javier, su capitán: "Trabajar con gritos y con tomaduras de pelo es bastante molesto. En una cocina profesional hay que estar calladitos. Pero Javier aguanta bien el tipo".

Javier agradeció el gesto y acercaron posturas, lanzándose alabanzas sobre su desempeño laboral: "Yo discutiré mucho con ella, pero lo que es, es. Yo si tuviera un restaurante la contrataría, no me lo pensaría. He buscado para mi equipo gente que curre bien y que se va a centrar en currar". Camilla valoró muy positivamente las palabras de Javier: "Estoy muy contenta, a pesar de todo, me enorgullece que me haya elegido aunque le caiga mal, yo busco la admiración profesional, no la personal. Por eso lo estoy dando todo". Y en esta línea se volvió a expresar Camilla durante la valoración: "Creo que desde el primer momento que me ha elegido ha sido una demostración de admiración en el sentido laboral. Estoy contenta con su capitanía y con como he trabajado yo. Esto no quiere decir que seamos mejores amigos".