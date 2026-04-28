Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14

Para la merluza:

800 g de merluza

Para el pil pil:

20 g de aceite de ajo

Sal

20 g de colágeno

10 ml de vinagre de Módena blanco

20 ml de aceite de oliva

10 g de fumet

Para la emulsión:

40 g de aceite de ajo

40 g de mantequilla clarificada

5 ml de zumo de limón

40 g del pil pil anterior

Para la picada:

30 g de zanahoria

30 g de apio

2 g de perejil

20 g de salchichón

Para la merluza: Limpiar y racionar el pescado, cortar en medallones de 200 gramos. Marcar a la plancha y reservar hasta el pase. En el momento del pase, salsear con la emulsión, añadir la picada y dar el último golpe de calor en el horno. Para el pil pil: Emulsionar todos los ingredientes con un colador pequeño, reservar hasta el siguiente paso. Para la emulsión: Mezclar las grasas, poner a fuego medio el pilpil, colágeno, y fumet y emulsionar con varilla. Incorporar la mantequilla y el aceite de ajo a hilo hasta obtener una textura sedosa. Añadir unas gotas de limón. Reservar hasta la hora del emplatado. Para la picada: Picar todo en brunoise y reservar hasta el momento del pase. Para la presentación: Napar el pescado con la emulsión terminada. Añadir una cucharada de la picada, y hornear durante un minuto o dos aproximadamente. Colocar en el centro del plato y terminar con perejil fresco.