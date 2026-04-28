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Masterchef

Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14

  • Un plato del chef Nino Redruello en la visita del programa al centro financiero Génova
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Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14
Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como principal destacaba esta receta merluza al pil pil y picada. Aquí tienes todos los detalles.

Y si quieres otras ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar todo eso que no te atreves a cocinar. Hasta ahora. Ya no tienes excusas.

Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14Receta de merluza al pil pil y picada de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la merluza:
  • 800 g de merluza
  • Para el pil pil:
  • 20 g de aceite de ajo
  • Sal
  • 20 g de colágeno
  • 10 ml de vinagre de Módena blanco
  • 20 ml de aceite de oliva
  • 10 g de fumet
  • Para la emulsión:
  • 40 g de aceite de ajo
  • 40 g de mantequilla clarificada
  • 5 ml de zumo de limón
  • 40 g del pil pil anterior
  • Para la picada:
  • 30 g de zanahoria
  • 30 g de apio
  • 2 g de perejil
  • 20 g de salchichón
  1. Para la merluza:
  2. Limpiar y racionar el pescado, cortar en medallones de 200 gramos.
  3. Marcar a la plancha y reservar hasta el pase.
  4. En el momento del pase, salsear con la emulsión, añadir la picada y dar el último golpe de calor en el horno.
  5. Para el pil pil:
  6. Emulsionar todos los ingredientes con un colador pequeño, reservar hasta el siguiente paso.
  7. Para la emulsión:
  8. Mezclar las grasas, poner a fuego medio el pilpil, colágeno, y fumet y emulsionar con varilla.
  9. Incorporar la mantequilla y el aceite de ajo a hilo hasta obtener una textura sedosa.
  10. Añadir unas gotas de limón. Reservar hasta la hora del emplatado.
  11. Para la picada:
  12. Picar todo en brunoise y reservar hasta el momento del pase.
  13. Para la presentación:
  14. Napar el pescado con la emulsión terminada.
  15. Añadir una cucharada de la picada, y hornear durante un minuto o dos aproximadamente.
  16. Colocar en el centro del plato y terminar con perejil fresco.
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