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Masterchef

Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14

  • Un plato del chef Nino Redruello en la visita del programa al centro financiero Génova
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14
Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como entrante destacaba esta receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas. Una manera deliciosa de combinar el mar y la montaña. Aquí tienes todos los detalles.

Y si quieres otras ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar todo eso que no te atreves a cocinar. Hasta ahora. Ya no tienes excusas.

Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la alcachofa confitada:
  • 2 alcachofas
  • Para las cigalas:
  • 4 cigalas
  • Aceite de oliva
  • Para el aceite de jengibre:
  • 50 g de jengibre
  • Aceite de girasol
  • Para la beurre blanc:
  • 100 g de chalota
  • 10 g de gelcrem caliente
  • 500 ml de caldo de pescado
  • 375 g de mantequilla de bufala
  • 5 ml de vino de Jerez
  • Para la presentación:
  • Hueva de mújol
  • Perifollo
  1. Para la alcachofa confitada:
  2. Limpiar y tornear la alcachofa, confitar durante 30 minutos.
  3. Cortar en octavos y reservar.
  4. Para las cigalas:
  5. Pelar, marcar el cuerpo a la plancha y cortar en 5 trocitos.
  6. Para el aceite de jengibre:
  7. Pelar el jengibre, infusionar en el aceite.
  8. Colar y reservar en biberón.
  9. Para la beurre blanc:
  10. Cortar la chalota en juliana y pochar en mantequilla.
  11. Añadir el jerez y reducir a la mitad.
  12. Luego añadir el fumet y la mantequilla, poner a punto con el gelcrem.
  13. No sobrecalentar para evitar que se corte.
  14. Para la presentación:
  15. Disponer en el plato la alcachofa confitada cortada y salsear con la beurre blanc.
  16. Aliñar las colitas de cigala cortadas con el aceite de jengibre y situar en el plato.
  17. Terminar con unos puntos de hueva de mújol y de piel de limón.
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