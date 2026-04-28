Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como entrante destacaba esta receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas. Una manera deliciosa de combinar el mar y la montaña. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14Receta de alcachofas con beurre blanc y cigalitas de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la alcachofa confitada:
- 2 alcachofas
- Para las cigalas:
- 4 cigalas
- Aceite de oliva
- Para el aceite de jengibre:
- 50 g de jengibre
- Aceite de girasol
- Para la beurre blanc:
- 100 g de chalota
- 10 g de gelcrem caliente
- 500 ml de caldo de pescado
- 375 g de mantequilla de bufala
- 5 ml de vino de Jerez
- Para la presentación:
- Hueva de mújol
- Perifollo
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- Para la alcachofa confitada:
- Limpiar y tornear la alcachofa, confitar durante 30 minutos.
- Cortar en octavos y reservar.
- Para las cigalas:
- Pelar, marcar el cuerpo a la plancha y cortar en 5 trocitos.
- Para el aceite de jengibre:
- Pelar el jengibre, infusionar en el aceite.
- Colar y reservar en biberón.
- Para la beurre blanc:
- Cortar la chalota en juliana y pochar en mantequilla.
- Añadir el jerez y reducir a la mitad.
- Luego añadir el fumet y la mantequilla, poner a punto con el gelcrem.
- No sobrecalentar para evitar que se corte.
- Para la presentación:
- Disponer en el plato la alcachofa confitada cortada y salsear con la beurre blanc.
- Aliñar las colitas de cigala cortadas con el aceite de jengibre y situar en el plato.
- Terminar con unos puntos de hueva de mújol y de piel de limón.