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Masterchef

Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14

  • Un plato del chef Nino Redruello en la visita del programa al centro financiero Génova
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Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14
Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE.es
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En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como principal destacaba esta receta de raviolis rellenos de foie y setas. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.

Y si quieres otras ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar todo eso que no te atreves a cocinar. Hasta ahora. Ya no tienes excusas.

Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el ravioli y su relleno:
  • 375 g de cebolla
  • 2 g de nuez moscada
  • 10 g de foie fresco
  • 750 g de boletus congelado
  • 37,5 ml de Oporto
  • 250 g de cebolla caramelizada
  • 8 unidades de pasta wanton
  • Sal
  • Pimienta
  • Para la cebolla caramelizada
  • 150 g de cebolla dulce
  • 80 g de mantequilla
  • 40 g de azúcar moreno
  • Para la salsa de los raviolis:
  • 250 ml de nata para cocinar
  • 75 g de crema de setas
  • 10 g de queso parmesano
  • 10 g de yemas pasteurizadas
  • Otros:
  • Pasta de trufa
  1. Para el relleno de foie y setas:
  2. Pochar las setas y la cebolla, evaporar el agua, añadir el vino y reducir.
  3. Salpimentar y fuera del fuego añadir la cebolla caramelizada del siguiente paso y el foie en trocitos desvenado.
  4. Para el montaje, en una lámina de wanton añadir una cucharada del relleno, cerrar, y cocer en la salsa.
  5. Para la cebolla caramelizada:
  6. Pochar la cebolla con el azúcar y la mantequilla hasta que adquiera el color dorado.
  7. Para la salsa de los raviolis:
  8. Infusionar la nata con la pasta de setas, colar.
  9. Añadir el queso y la yema.
  10. Salpimentar y reservar.
  11. Para la presentación:
  12. Situar dos raviolis en el centro del plato, salsear y terminar con un poquito de pasta de trufa o similar.
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