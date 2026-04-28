Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como principal destacaba esta receta de raviolis rellenos de foie y setas. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.
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Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el ravioli y su relleno:
- 375 g de cebolla
- 2 g de nuez moscada
- 10 g de foie fresco
- 750 g de boletus congelado
- 37,5 ml de Oporto
- 250 g de cebolla caramelizada
- 8 unidades de pasta wanton
- Sal
- Pimienta
- Para la cebolla caramelizada
- 150 g de cebolla dulce
- 80 g de mantequilla
- 40 g de azúcar moreno
- Para la salsa de los raviolis:
- 250 ml de nata para cocinar
- 75 g de crema de setas
- 10 g de queso parmesano
- 10 g de yemas pasteurizadas
- Otros:
- Pasta de trufa
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- Para el relleno de foie y setas:
- Pochar las setas y la cebolla, evaporar el agua, añadir el vino y reducir.
- Salpimentar y fuera del fuego añadir la cebolla caramelizada del siguiente paso y el foie en trocitos desvenado.
- Para el montaje, en una lámina de wanton añadir una cucharada del relleno, cerrar, y cocer en la salsa.
- Para la cebolla caramelizada:
- Pochar la cebolla con el azúcar y la mantequilla hasta que adquiera el color dorado.
- Para la salsa de los raviolis:
- Infusionar la nata con la pasta de setas, colar.
- Añadir el queso y la yema.
- Salpimentar y reservar.
- Para la presentación:
- Situar dos raviolis en el centro del plato, salsear y terminar con un poquito de pasta de trufa o similar.