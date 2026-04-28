Receta de raviolis rellenos de foie y setas de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 al Centro Financiero Génova, en Madrid, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por el chef Nino Redruello. Y como principal destacaba esta receta de raviolis rellenos de foie y setas. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.

Y si quieres otras ideas para tu menú, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar todo eso que no te atreves a cocinar. Hasta ahora. Ya no tienes excusas.