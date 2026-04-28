La sonrisa habitual de Pepe Rodríguez a veces desaparece. Si el chef de El Bohío es el primero para disfrutar y pasarlo bien, también es el primero para ponerse serio cuando toca. Y en el quinto programa de MasterChef 14 vimos la versión más seria de Pepe cuando tuvo que intervenir para frenar ciertos comentarios y actitudes del equipo rojo -Germán, Carlota, Annie, Pepe e Inma- hacia Javier que empezaban a pasarse de graciosos: "Hay que saber dónde está el límite".

Todo comenzó con la designación de Javier como capitán, junto a Inma. El jinete eligió a Maggie, Camilla, Chambo, Paloma y Gema. El resto de aspirantes formaron el equipo rojo y estuvieron dirigidos por Inma (Germán, Carlota, Annie, Pepe). El cocinado fue escalonado y cuando el equipo de Javier, el azul, comenzó con sus elaboraciones, las risas, los comentarios y los gritos no cesaron desde la cocina azul, desconcentrando así tanto al capitán rival como a alguno de los integrantes de su grupo. Y lo que empezó siendo una broma sin importancia, resultó siendo pesado, y así se lo hizo ver Pepe Rodríguez: "¿Vamos a estar todo el rato criticando y afeando? ¿Este es el comportamiento que queréis?".

Las caras de Germán, Carlota, Annie, Pepe e Inma cambiaron, pero Pepe aspirante intentó quitarle hierro al asunto: "Es un poco de gracia española". La respuesta del chef fue impecable: "Nunca hay que perder la gracia, pero hay que saber dónde está el límite y saber cuándo parar". El equipo rojo encajó bien las palabras del juez del programa y rápidamente se centraron en sus elaboraciones.