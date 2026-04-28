Bronca de Pepe RodrÃguez en MasterChef 14: "Â¿Vais a estar todo el rato criticando? Â¡Hay que saber cuando parar!"
- El chef de El Bohío 'para' al equipo rojo por sus comentarios a Javier
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La sonrisa habitual de Pepe Rodríguez a veces desaparece. Si el chef de El Bohío es el primero para disfrutar y pasarlo bien, también es el primero para ponerse serio cuando toca. Y en el quinto programa de MasterChef 14 vimos la versión más seria de Pepe cuando tuvo que intervenir para frenar ciertos comentarios y actitudes del equipo rojo -Germán, Carlota, Annie, Pepe e Inma- hacia Javier que empezaban a pasarse de graciosos: "Hay que saber dónde está el límite".
Todo comenzó con la designación de Javier como capitán, junto a Inma. El jinete eligió a Maggie, Camilla, Chambo, Paloma y Gema. El resto de aspirantes formaron el equipo rojo y estuvieron dirigidos por Inma (Germán, Carlota, Annie, Pepe). El cocinado fue escalonado y cuando el equipo de Javier, el azul, comenzó con sus elaboraciones, las risas, los comentarios y los gritos no cesaron desde la cocina azul, desconcentrando así tanto al capitán rival como a alguno de los integrantes de su grupo. Y lo que empezó siendo una broma sin importancia, resultó siendo pesado, y así se lo hizo ver Pepe Rodríguez: "¿Vamos a estar todo el rato criticando y afeando? ¿Este es el comportamiento que queréis?".
Las caras de Germán, Carlota, Annie, Pepe e Inma cambiaron, pero Pepe aspirante intentó quitarle hierro al asunto: "Es un poco de gracia española". La respuesta del chef fue impecable: "Nunca hay que perder la gracia, pero hay que saber dónde está el límite y saber cuándo parar". El equipo rojo encajó bien las palabras del juez del programa y rápidamente se centraron en sus elaboraciones.
La disculpa no tardó en llegar
Pero después de terminar el cocinado, Pepe volvió a recriminar ese comportamiento al equipo rojo, y tocó hacer autocrítica. Germán fue el primero en pedir perdón, y tras él, se sumaron Carlota, Annie y Pepe. Desde el otro lado, Javier reconoció que su equipo reaccionó de manera impecable, sin entrar en provocaciones, aunque también tuvo tiempo para destacar que el equipo rojo iba directamente contra él: "Cuando hay una animadversión tan grande es que quieren que me vaya mal por algo".
Superado el conflicto, los jueces también quisieron destacar el trabajo del equipo rojo una vez se centraron en sus platos y no en molestar al rival. Y el resultado fue que Inma, Germán, Carlota, Pepe y Annie se salvaron de la prueba de expulsión. Ahora queda ver si el aprendizaje es efímero o si por el contrario han entendido que molestar a un compañero no es una actitud tolerable.
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