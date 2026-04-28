La inesperada defensa de Camilla a Javier en MasterChef 14. Esto es lo que ha pasado

Después de un mes de competición en MasterChef 14, Camilla y Javier dejaron claro en varias ocasiones lo poco que se aguantaban. Pero la situación parece dar un giro de 180º. Como mínimo, las hostilidades han cesado, y aunque ambos son conscientes de que no tienen mucho feeling entre sí, ya son capaces de trabajar de la mano en el mismo equipo. Incluso Camilla llegó a defender a Javier frente a los comentarios del equipo contrario. Algo que nadie pensaba que pudiera llegar a ocurrir. Te contamos todos los detalles.

Javier fue el mejor del primer reto, por delante de Inma, que también hizo una gran réplica de los platos del restaurante Zalacaín. Por ello, ambos fueron elegidos para capitanear los equipos. El momento insólito llegó cuando Javier escogió a Camilla como integrante de su equipo, junto a Chambo, Paloma, Gema y Maggie. Esta inesperada decisión dejó a todos con la boca abierta, pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente.

Al inicio del cocinado, el equipo rojo se excedió en sus comentarios y actitudes con Javier, hasta tal punto que Pepe Rodríguez tuvo que intervenir para hacerles reflexionar: "¿Este es el comportamiento que querríais para vosotros?". Pero no fue el único en alzar la voz, Camilla también se lanzó a defender a Javier, su capitán: "Trabajar con gritos y con tomaduras de pelo es bastante molesto. En una cocina profesional hay que estar calladitos. Pero Javier aguanta bien el tipo".

Yo busco la admiración profesional Javier agradeció el gesto y acercaron posturas, lanzándose alabanzas sobre su desempeño laboral: "Yo discutiré mucho con ella, pero lo que es, es. Yo si tuviera un restaurante la contrataría, no me lo pensaría. He buscado para mi equipo gente que curre bien y que se va a centrar en currar". Camilla valoró muy positivamente las palabras de Javier: "Estoy muy contenta, a pesar de todo, me enorgullece que me haya elegido aunque le caiga mal, yo busco la admiración profesional, no la personal. Por eso lo estoy dando todo". Y en esta línea se volvió a expresar Camilla durante la valoración: "Creo que desde el primer momento que me ha elegido ha sido una demostración de admiración en el sentido laboral. Estoy contenta con su capitanía y con cómo he trabajado yo. Esto no quiere decir que seamos mejores amigos".