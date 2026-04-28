Maggie, de MasterChef 14, anuncia que está embarazada: así lo ha contado

En una prueba donde MasterChef 14 homenajeaba al mítico restaurante Zalacaín, primer tres estrellas Michelin en España, una noticia sorpresa lo eclipsó todo. Maggie, visiblemente emocionada, dedicó su plato al "bollo que se está cocinando" en su vientre. Los jueces no lo esperaban, pero sí, Maggie anunció su embarazo en plena cata. Pepe, Marta y Jordi le dieron la enhorabuena rápidamente y la aspirante explicó que, aunque tiene algún vómito y mareos, está feliz porque esta es la primera piedra de su sueño: tener una familiar grande.

¿Cuándo se enteró?

Si en MasterChef 13 vimos cómo Gabriela luchó hasta llevarse la victoria embarazada de Pepe, en la presente edición Maggie soltó la bomba y comunicó oficialmente su embarazo. Y lo hizo al presentar uno de sus platos: "Se llama 'Mi mayor sorpresa' y se lo dedico al bollo que se está cocinando aquí dentro, que fue una gran sorpresa porque me enteré el mismo día que entré aquí". Tras recibir la felicitación de los jueces, Maggie explicó que "físicamente esta siendo", pero que su madre le enseñó a ser una mujer fuerte. "Me levanto con vómitos y me acuesto con mareos, pero mis compañeros me están cuidando mucho". destacó.

Pero más allá de los síntomas físicos, Maggie explicó que lo más duro es "no poder compartirlo con la persona que más quieres". Su marido espera fuera y le encantaría poder atender a Maggie como se merece. Él se enteró por teléfono y seguro que, aunque quiere ver avanzar a su mujer en MasterChef 14, se muere de ganas por vivir el embarazo junto a ella. Eso sí, si algo tiene claro Maggie, que esta es la primera piedra de su proyecto familiar: "Pelayo sabe que quiero tener una familia grande".