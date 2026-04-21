Maggie, de "invisible" a mejor aspirante en 'MasterChef 14': El paso adelante que cambia su destino en el programa

En la visita de MasterChef 14 a San Sebastián para cocinar en las instalaciones del centro de investigación culinaria del Basque Culinary Center, a Maggie le tocó ser capitana. Y demostró que liderar equipos se le da muy bien y se prometió a sí misma dar un paso adelante y demostrar que está al nivel de los mejores: "Tengo ganas de más y ganas de no quedarme en la sombra, salir e ir a por todas".

El reparto de equipos corrió a cargo de Germán, flamante ganador del pin de la inmunidad, que tuvo que elegir en primer lugar a los compañeros con los que no querría trabajar. Y el policía no lo dudó: Javier, Paloma, Gema, Annie, Inma y Omar fueron los descartados. Pero los jueces tenían un giro de guion y dejaron en manos de "los descartados" la elección de las capitanas. Inma y Maggie fueron las seleccionadas, y Maggie no se escondió: "Me han elegido porque se creen que soy débil, pero de débil nada. La fiera que llevo dentro no la conocéis. Me ven la más débil porque estoy más tranquila, parece que no cojo las riendas...se creen que me conocen pero la realidad es que no".

Y efectivamente, después del cocinado, la elección se antojó equivocada para el equipo de "los descartados", porque Maggie firmó la que probablemente fuera la mejor capitanía de la edición. Y así se lo hicieron ver Jordi, Marta y Pepe. "Has sido una grandísima capitana, has cuidado a tu equipo y has estado pendiente de todas las elaboraciones. Te he visto muy pendiente, muy seria y has mandado con firmeza. Tienes que dar este paso adelante, porque tienes cosas dentro que no se veían. Y hoy como capitana se han visto", señaló el chef de El Bohío.

Llena de felicidad, Maggie también quiso tener un guiño de agradecimiento con sus compañeros: "No sabían lo que había aquí dentro. Y la confianza que mi equipo ha puesto en mí se ha notado. Creo que lo hemos sacado todo adelante como un equipo". Y no se olvidó del equipo perdedor, ese que la eligió como capitana: "Creo que me han subestimado pero estoy muy contenta, con ganas de más y ganas de no quedarme en la sombra, salir e ir a por todas".