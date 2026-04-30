Sectas, desapariciones y secretos ocultos: así es 'Acantilado', el thriller que transcurre en Canarias

La vida de Gabriel (Daniel Grao) va viento en popa. Su trayectoria como fiscal en Bilbao es intachable y su relación con Patricia (Itsano Arana) es perfecta. Sin embargo, una llamada desde Las Palmas de Gran Canaria lo cambia todo. Su hermana Cordelia (Ingrid García-Jonsson), a quien hace años que no ve, podría estar entre las fallecidas en el ritual que una secta ha practicado en la isla. Dispuesto a conocer qué ha ocurrido, toma el primer avión a la isla.

Al llegar conoce a Helena (Juana Acosta), la compañera de piso y pareja (por un tiempo) de su hermana. Por suerte, el cuerpo sin identificar no es el de Cordelia, así que continúa la investigación sobre su desaparición. Esta recae en manos de la inspectora Santana (Goya Toledo), una mujer implicada y que tiene sus propios intereses en localizar a los responsables de las muertes.

Entre flashbacks, Gabriel descubre cómo era la vida de su hermana en Las Palmas. Helena hace lo propio. De hecho, fue la última persona en verla antes de que se uniera definitivamente a "La Comunidad". Su líder, Heidi (Ana Gracia), siempre estuvo muy interesada en que Cordelia estuviera de su lado. De hecho, su familia fue la que creó la secta hace más de 50 años, captando a personas con dinero y haciéndolas desaparecer.

El paisaje canario, muy presente en la cinta El thriller, dirigido por Helena Taberna, está basado en la novela El contenido del silencio, de Lucía Etxebarría. En ella, la historia profundiza en los motivos de la separación de ambos hermanos y en las conexiones de la supuesta secta, que llegan hasta los nazis refugiados en Canarias tras la Segunda Guerra Mundial. Juana Acosta e Ingrid García-Jonsson en 'Acantilado'. Lamia Producciones Taberna juega mucho con los paralelismos. A través de planos parecidos, los personajes de Cordelia, Gabriel y Helena descubren la granja, el lugar donde los recluidos pasan la mayor parte del tiempo, con ojos muy distintos. El paisaje canario es otro de los grandes protagonistas de la cinta, con los acantilados como elemento recurrente. También los elementos que caracterizan a una secta, como la existencia de una profecía o símbolos como el de la diosa Tanit, vinculada a la guerra y cuyos restos pueden encontrarse en algunas islas de Canarias. El reparto lo componen grandes actrices como Juana Acosta, nominada a Mejor actriz de reparto por su interpretación en El inconveniente, y Goya Toledo, nominada en tres ocasiones por Mararía, Maktub y Marsella. Ingrid García-Jonsson también estuvo nominada como Mejor actriz revelación en Hermosa juventud. Figuran nombres como el del modelo y actor Jon Kortajarena, cuyo personaje, Julián, es clave para conocer los próximos movimientos de Heidi y Marion (Maiken Beitia), su mano derecha en la secta. Somos cine Somos Cine - Acantilado Thriller inspirado en la novela de Lucía Etxebarría. Daniel Grao y Juana Acosta son dos jóvenes unidos por la desaparición de una persona en común:... Ver película