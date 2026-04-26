Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 27 de abril al 3 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Doctor Zhivago, Pompeya y El juez de la horca son solo algunas de las películas que durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Los cuatro de Fort Apache (Lunes 27 de abril a las 12.00 en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el que una banda de mexicanos roba un gran número de armas que debían llegar a Fort Apache. Para recuperarlo, salen en su busca tres militares acompañados de Coran (Gianni Garko), un peculiar cazarrecompensas.

Doctor Zhivago (Lunes 27 de abril a las 22.15 en La 2 y RTVE Play) David Lean dirige la adaptación cinematográfica de la novela de Boris Pasternak, ambientada en la revolución bolchevique de 1917. En medio del caos provocado por las guerras está Zhivago (Omar Sharif), poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida cambia de forma radical. Sus decisiones afectan de forma directa a Tonya (Geraldine Chaplin), su esposa, pero también a Lara (Julie Christie), la mujer de la que se enamora.

Pompeya (Lunes 27 de abril a las 23.55 en La 2 y RTVE Play) 'Pompeya', con Kit Harington, la película sobre la ciudad arrasada por el Vesubio y los falsos cuerpos petrificados Cristina Pozo García Pompeya, año 79 d.C. Milo (Kit Harington), un esclavo convertido en gladiador, es testigo de cómo su amada Cassia (Emily Browning) es obligada a comprometerse con Corvus (Kiefer Sutherland), un corrupto senador. Cuando el monte Vesubio entra en erupción y amenaza con arrasar todo, Milo intentará salvar a Cassia.

La ruta de Denver (Martes 28 de abril a las 12.10 en La 2 y RTVE Play) El relato de Wiliam Gulick sirve para contar la historia de dos hermanos muy diferentes: Bill y Sam. Bill decide marcharse por su cuenta a Denver, donde encuentra trabajo como conductor de una diligencia. Mientras, Sam se junta con un hombre de mala fama.

El jinete solitario (Miércoles 29 de abril a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Mañanas de cine - El jinete solitario Bobby Hattaway, un heroico soldado, vuelve a casa y descubre que su padre está endeudado por culpa de su mejor amigo de la infancia.... Ver película Wéstern que cuenta la vida de Bobby Hattaway, un heroico soldado que regresa a su hogar tras el fin de la Guerra Civil norteamericana. Cuando llega, descubre que su padre está endeudado con Stu Crocker, el que fuera amigo de la infancia de Bobby.

Los buitres cavarán tu fosa (Jueves 30 de abril a las 12.00 en La 2 y RTVE Play) Película dirigida por Juan Bosch. Glen Kovacs (Frank Braña) es el bandolero más perseguido. La compañía Wells Fargo quiere poner fin a sus fechorías, así que contrata a un grupo de pistoleros para darles caza. Jeff Sullivan (Craig Hill) es uno de ellos y su plan como antiguo sheriff es liberar al hermanastro de Kovacs para que lo lleve hasta él. En su camino se topa con Pancho Corrales (Fernando Sancho), otro cazador de recompensas.

El juez de la horca (Viernes 1 de mayo a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Uno de los mejores remakes de la historia. En Texas, el río Pecos marcaba los límites entre la civilización y el comienzo del salvaje Oeste. En una pequeña población está a punto de producirse el ahorcamiento del ladrón Roy Bean (Paul Newman), pero una joven mexicana (Victoria Principal) le salva la vida. Roy entonces se autonombrará juez, impartiendo su propia justicia.

La vida por delante (Viernes 1 de mayo a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Terminados sus estudios de Derecho y Medicina respectivamente, Antonio (Fernando Fernán-Gómez) y Josefina (Analí­a Gadé), recién casados, buscan trabajo para poder comprarse un piso e iniciar su convivencia, pero la vida no se lo pondrá fácil.