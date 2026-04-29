Juana Acosta y su hija Lola Alterio, juntas en TV: "Ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida"

Las primeras veces, esos pequeños y grandes hitos que jalonan nuestras vidas, nunca se olvidan. Por ese motivo, Juana Acosta celebra haber compartido con su hija Lola Alterio su debut como actriz en la serie de televisión El homenaje, de cuyo amplio reparto ambas forman parte.

"Ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida", ha afirmado la actriz hispanocolombiana en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, una de las secciones de El despertador de RNE, donde ha confesado que está "chorreando la baba" con su hija, fruto de su relación con Ernesto Alterio durante 15 años. "Veo en ella la mirada del padre, su intensidad y profundidad", ha asegurado.

21.41 min El despertador de RNE - Juana Acosta: "Las primeras veces son muy importantes"

El último personaje de Eusebio Poncela Los ocho capítulos de la serie, disponible en SkyShowtime, narran la historia de una poderosa familia llena de secretos que celebra el 80 cumpleaños del patriarca, Adolfo Novak, el último personaje al que dio vida Eusebio Poncela, fallecido al poco de terminar el rodaje. "Era un grande y con un humor muy ácido, nunca sabías por dónde iba a salir. Verle trabajar era un placer, porque tenía un talento enorme. Yo creo que era uno de los grandes actores de este país", subraya Juana Acosta, orgullosa de haber coincidido con el inolvidable actor en sus dos últimos trabajos, Matices y El homenaje, ambos dirigidos por Sergio Cánovas. 14.33 min La sala - Eusebio Poncela (1945-2025)

Un papel marcado por la traición Además de la posibilidad de rodar con su hija y de volver a trabajar junto a Eusebio Poncela, a Juana Acosta le atrajo la idea de repetir también con parte del elenco de Matices, es decir, con Luis Tosar, Elsa Pataky, Enrique Arce, Raúl Prieto o Luisa Mayol, a los que ahora se han unido Ángela Molina, Manu Ríos, Miriam Giovanelli y Álvaro Rico, entre otros. Juana Acosta interpreta en El homenaje a la hija del jardinero, Paula Ortega, que aunque no es de la familia acaba siendo la mano derecha de Alfredo Novak. "En un momento dado, se siente traicionada, porque claramente la traicionan —explica—, y es esa traición el motor de Paula y por lo que ella empieza a convertirse en un factor desencadenante en la historia". 25.31 min Juana Acosta y Maxi Iglesias presentan en 'La Revuelta' la serie 'Matices'