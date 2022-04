Juana Acosta es una de las invitadas del noveno programa de ‘Las tres Puertas’, el espacio de entrevistas cercanas y reposadas que presenta cada miércoles en La1 de RTVE María Casado. Junto con la psiquiatra Marián Rojas Estapé, la actriz Ana Milán y la cantante Rosalía, la artista se sincera ante las cámaras hablando de sus últimos proyectos tanto en cine como en teatro y de cómo el asesinato de su padre cuando ella tenía tan solo 16 años la marcó para toda la vida. Gracias a la terapia, a la cual ha vuelto recientemente, ha aprendido a gestionar el dolor y las emociones derivadas de aquel suceso.

La colombiana admite que fue “muy duro”, ya que “es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida”. De hecho, admite que “una de mis grandes heridas es lo injusto, hay algo con lo que para mí no es justo que me saca de mis casillas”. Acosta expresa que “no hay nada más injusto que un asesinato y más de un padre tan excepcional como era mi padre”, describiendo a su progenitor como “un ser extraordinario, un hombre tan bello por dentro como por fuera, era un tipazo, guapísimo, hermoso, con un sentido del humor extraordinario, con una generosidad de otro planeta, era un ser muy amado por la gente que lo rodeada, muy muy amado”.

La terapia, su gran ayuda

Juana Acosta explica que precisó de ayuda profesional cuando su padre murió asesinado cuando ella era una adolescente. “Si no hubiera hecho una terapia no habría sido capaz de hablar de esto”, admite. Y es que ha tardado 30 años en poder afrontar en voz alta lo que ocurrió ya que, tal y como indica, "antes no podía hablar sobre este tema, me lo nombraban en una entrevista y me bloqueaba, me ponía muy tensa". La artista sigue cuidando de su salud mental, tal y como confiesa a María Casado explicándole que “he retomado la terapia, hace poco tiempo”. Y es que la pieza de teatro que ha estado preparando en los últimos meses, ‘El Perdón’, donde se refiere al trágico suceso que ha marcado su vida, la ha “removido” por dentro. “Me levantaba unas mañanas con una pesadumbre que no me gustaba y pensaba que era importante volver a revisar ciertos asuntos”, comenta Acosta.

¿Por qué ha decidido presentar un proyecto en el que habla de algo tan personal y doloroso? Juana Acosta lo explica: “Justo después del confinamiento, un día me levanté y pensé ‘tengo la necesidad de hablar sobre esto’. Y de esa necesidad ha salido una obra de arte: “Sí, la verdad es que sí, mi herida la he convertido en arte y en poesía porque el espectáculo está lleno de poesía y está lleno de belleza que se contrapone con la violencia de la que hablamos”. La artista confiesa que está “super contenta con el espectáculo y estoy contenta con llevarlo a Colombia” ya que para ella es “importante presentarlo allí, con mi familia”.