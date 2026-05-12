El Barça responde a Florentino y estudia llevar sus palabras a los tribunales

Lo que empezó como una rueda de prensa de balance en el Real Madrid, terminó provocando una respuesta inmediata en las oficinas del FC Barcelona. El club azulgrana confirmó este martes que está estudiando emprender posibles medidas legales después de las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’.

La entidad catalana hizo público un breve comunicado en el que deja claro que sus servicios jurídicos ya trabajan sobre las palabras pronunciadas por el presidente madridista durante su comparecencia ante los medios.

Una rueda de prensa cargada de tensión En el Barça no sentaron bien varias de las frases lanzadas por Florentino Pérez, especialmente aquellas en las que relacionó directamente al club con una supuesta corrupción arbitral sostenida durante años. El dirigente blanco elevó además el tono al asegurar que el Real Madrid está preparando documentación para trasladarla a la UEFA y pedir que el organismo europeo intervenga en el asunto. Todo ello acompañado de declaraciones especialmente duras contra el sistema arbitral español y contra el propio Barça. Florentino Pérez denuncia una "confabulación" mediática y convoca elecciones anticipadas al Real Madrid Mario Vallejo

Florentino carga contra el 'caso Negreira' Durante su intervención, Florentino Pérez volvió a referirse con dureza al ‘caso Negreira’, al que definió como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, defendiendo que el Real Madrid llegará “hasta el final” en este asunto. El presidente aseguró además que el club prepara un extenso dossier para remitir a la UEFA con documentación sobre el caso. "Vamos a ver si la UEFA por fin mete mano", afirmó, insistiendo en que "no se puede permitir que el fútbol más importante, que es el europeo, esté bajo la sospecha de corrupción". Florentino dejó frases especialmente contundentes, llegando a asegurar que varios títulos les fueron robados durante las últimas décadas. También deslizó su descontento con el trato que ha recibido el equipo blanco durante esta Liga: "Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada". Unas palabras que, lejos de apagar la tensión entre ambas entidades, han abierto un nuevo frente institucional entre el Real Madrid y el Barcelona, cuya reacción no tardó en llegar.