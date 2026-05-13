Arbeloa: "Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló este miércoles en rueda de prensa previa al partido contra el Real Oviedo de la actualidad de su equipo y también de su club. Respaldó la comparecencia del día anterior de su presidente, Florentino Pérez, al que elogió y apoyó su decisión de denunciar el caso Negreira a la UEFA: "Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol".

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