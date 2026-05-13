Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
LaLiga

Arbeloa: "Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol"

  • El técnico del Madrid respalda a su presidente: "Junto a Santiago Bernabéu las dos personas más influyentes"
  • Real Madrid - Real Oviedo en vivo, jueves a las 21:30 horas en RTVE.es
Para todos los públicos Arbeloa: "Parece mentira que sólo el Madrid defienda la legalidad" - Fútbol | Ver
Arbeloa: "Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol"
Óscar López Canencia
Óscar López Canencia

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló este miércoles en rueda de prensa previa al partido contra el Real Oviedo de la actualidad de su equipo y también de su club. Respaldó la comparecencia del día anterior de su presidente, Florentino Pérez, al que elogió y apoyó su decisión de denunciar el caso Negreira a la UEFA: "Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol".

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

Es noticia: