La Justicia exculpa al Real Madrid y señala a las promotoras por el exceso de ruido en los conciertos del Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SL y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ilícito penal alguno en relación al exceso de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, anunció este miércoles la entidad madridista.

La sección tercera de la Audiencia de Madrid ha estimado íntegramente los recursos del club y de su director general, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, para el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal, según el club.

La entidad señaló en un comunicado que la Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente, conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011.

Añade asimismo que "la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".

El Real Madrid "muestra su satisfacción" "El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L", apuntó el club. También reiteró "su plena confianza en la administración de justicia y seguirá colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario". El Real Madrid y Sánchez presentaron recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que el pasado enero ordenó la tramitación de las diligencias por procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, por entender que había "indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos", concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.