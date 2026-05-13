La periodista María José Fuenteálamo responde a Florentino Pérez: "Esto no va de fútbol"

La comparecencia de Florentino Pérez para anunciar la convocatoria de elecciones en el Real Madrid ha desatado una fuerte polémica por sus declaraciones contra periodistas y medios de comunicación, especialmente por sus palabras dirigidas a la periodista de ABC María José Fuenteálamo. Las críticas se han centrado tanto en el tono empleado por el dirigente madridista como en las referencia hacia esta profesional de la información.

Durante su intervención, Pérez cuestionó un artículo publicado en ABC y puso el foco en la autora del texto. "Miren dos artículos que hay hoy en ABC contra el Madrid. Uno es de una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno...", afirmó el presidente blanco.

Las palabras han provocado la reacción de Fuenteálamo, que asegura haberse quedado "muy sorprendida" por lo ocurrido. En declaraciones al programa Las mañanas de RNE, la periodista ha defendido el contenido de su columna y ha negado cualquier animadversión hacia el club: "No me lo esperaba. Estoy muy sorprendida. Porque están los vídeos, si no, no creería que esto me esté pasando a mí". "Yo no he escrito sobre el Real Madrid, no estoy haciendo sangre con ninguna crisis, no tengo ninguna inquina. Al revés, escribo desde el cariño. Y que una sola columna, que una contraportada del ABC me haya puesto en esta situación me parece bastante incomprensible", ha añadido.

La periodista también ha respondido directamente a la descalificación de Pérez sobre sus conocimientos futbolísticos: "Qué más da lo que yo sepa de fútbol. El Real Madrid es mucho más que fútbol (…) y por eso hay que saber qué se representa. A mí me parece que ahora mismo no se están representando esos valores deportivos".

'Yo soy esa mujer de la que habla Florentino' Fuenteálamo ha publicado este miércoles una nueva columna en ABC bajo el título Yo soy esa mujer de la que habla Florentino, en la que profundiza en su respuesta al presidente madridista. "Aquí está esa mujer que no sale de su asombro. (…) ¿Que todo un presidente del Real Madrid me dedique unas palabras sólo por opinar? ¿A esta periodista mindundi que no escribe de Deportes? Esto no me lo esperaba", ha escrito. En el artículo ha insistido en que el texto criticado por el presidente blanco no abordaba cuestiones estrictamente deportivas: "Sobre todo, no me esperaba esas referencias al fútbol porque yo no hablo de fútbol en mi columna. Hablo de lo que el Real Madrid, como institución histórica, representa para la sociedad. De sus colores. De la deportividad. Lo mismo daría que en el Bernabéu se jugara al baloncesto, al béisbol o a las canicas". La periodista cierra su réplica con una referencia directa a las palabras del presidente: "Sí, estimado presidente, todo eso soy yo. Una mujer, ay, mujer, que, ¿qué más dará lo que sepa de fútbol?, sí sabe del daño que hace fuera lo que pasa dentro del Bernabéu. Porque esto no va de fútbol. Y ahora soy yo la que duda si usted lo sabe o no lo sabe". Desde los propios profesionales de ABC también han llegado las críticas a las declaraciones del dirigente madridista. La periodista Paloma Esteban afirmó en el programa de RTVE La noche en 24 que "ha sido un ensañamiento que nos ha sorprendido a todos en la redacción". Esteban defendió además la legitimidad de cualquier profesional para opinar sobre deporte: "No solo las mujeres saben de fútbol sino que incluso las mujeres que no escriben habitualmente de fútbol y de deporte también podemos a veces hablar y opinar".