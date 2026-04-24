La inesperada reacción del duque de Carril al descubrir a Vera en 'La Promesa'

Vera ha intentado por todos los medios evitar que su padre descubriera su paradero. Hasta ahora, y gracias a la implicación de sus compañeros, había conseguido evadir al duque de Carril. Sin embargo, ha llegado el momento en el que padre e hija se han reencontrado sin poder evitarlo. ¿Cómo han reaccionado? Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa.

La historia de Vera Vera ha conseguido ocultarse en el palacio de los Luján más tiempo del que se podría imaginar. A pesar de haber vivido con cierta tranquilidad durante su estancia en La Promesa, lo cierto es que en cualquier momento podrían descubrirla. Su madre fue la primera en conocer la nueva vida de la doncella. Más tarde, tuvo que sincerarse con sus compañeros. Desde que parte del servicio conoce la verdad, han apoyado a Mercedes (el verdadero nombre de Vera) en su intento de mantenerse oculta en palacio. Los negocios de Manuel y Ciro con el duque de Carril han trastocado todos los planes de la doncella. En un momento de descuido, mientras ella se encontraba en la zona de señores, su padre (el duque de Carril) apareció en el comedor inesperadamente. Por unos segundos, sus miradas se cruzaron. La duda era: ¿había logrado reconocer a su hija? 01.10 min La Promesa: ¿Habrá reconocido el duque de Carril a Vera?

El reencuentro Vera, totalmente ajena a lo que estaba a punto de suceder, acude a la llamada de Cristóbal en su despacho. Cuando abre la puerta… ¡se encuentra frente a frente con su padre! “Mercedes, doy gracias al cielo por haberte encontrado sana y salva. Temí que no te volvería a ver nunca más, incluso que hubieras muerto”, confiesa aliviado. 01.30 min La Promesa: Vera y el duque de Carril se encuentran frente a frente Vera le ha contado toda su historia: cómo llegó a La Promesa y la razón por la que está vestida de doncella. Sorprendentemente, su padre está muy feliz de volver a ver a Mercedes: “Ya pensaré la manera de llevarte de nuevo con la familia sin provocar un escándalo. Hay que buscar una explicación para dar a nuestro círculo social”. Además, no ha dejado pasar la oportunidad de disculparse con su hija por lo ocurrido en el pasado. El inesperado comportamiento del duque de Carril, ha dejado a Vera completamente descolocada. Sin embargo, ha confesado a sus compañeros sus sentimientos: “Siento que tengo que darle una oportunidad”. ¿Terminará Vera volviendo a casa con su familia? ¿Tendrá su padre un as bajo la manga o estará siendo sincero con su hija? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.