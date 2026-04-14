La fría ruptura de Ángela y Curro en 'La Promesa' a las puertas de su boda
- Las últimas discusiones ha puesto en jaque la situación de la pareja
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La Promesa ha vivido esta tarde uno de los momentos más inesperados de los últimos tiempos: la ruptura de Ángela y Curro. La pareja no ha soportado las continuas discusiones que han mantenido por el empeño del joven en recuperar el título de barón de Linaja. Y como no, Leocadia y Lorenzo han estado detrás de todo. La primera, haciendo dudar a su hija de la decisión que Curro había tomado, y el capitán, metiendo la carta en un sobre para que el marqués la enviara sin que esta hubiera recibido el visto bueno de Ángela.
Curro está seguro que no ha enviado esa misiva, pero es algo que solo sabe él. Todo el mundo cree que el anterior lacayo fue quien metió esa carta en el sobre, y el joven no ha sabido como demostrar la verdad. Esto ha provocado una fuerte discusión entre él y Ángela que ha terminado de la peor manera. ¿Quieres saber qué es lo que se ha dicho la pareja? ¡Te contamos todos los detalles!
"No podemos seguir así"
Esa última discusión ha dejado a Ángela destrozada, y aunque cada vez la joven es más arisca con Curro, el joven ha subido a su alcoba para interesarse por ella, pues todos se preguntan por qué no ha bajado a comer: "No me apetecía verte otra vez". Esta es una respuesta que el secretario de don Alonso ya imaginaba, por eso le pregunta si puede quedarse y hablar con ella.
La pareja comienza una conversación en la que ambos tienen claro que no pueden seguir así. "No sé en qué momento hemos llegado a esto", le dice Curro, una sensación que Ángela comparte, pues ninguno de los dos pensó se podrían decir todo lo que se han reprochado. Ambos se piden perdón mutuamente, pero el hijo del marqués añade otro motivo: "No solo por lo que dije. Sigo pensando lo mismo sobre la restitución de mi baronía, solo que las formas no fueron las mejores".
Ángela, por su parte, opina lo mismo que él, pero eso no soluciona nada, pues siguen estando en el mismo sitio. Para ella, el problema no es la carta, pues este tema solo ha sacado a la luz cosas que ya estaban ahí. "Cuando ha llegado el momento de discutir, de discrepar, no hemos sabido estar a la altura. Tenemos prioridades muy distintas, y me temo que no son compatibles", le explica la joven.
Sin embargo, Curro justifica que todo lo que ha hecho ha sido para asegurar el futuro de ambos, pero el objetivo de Ángela era otro. "Yo solo quería asegurar nuestra confianza, y ahí es donde nos hemos perdido los dos", explica la joven, que parece tomar una drástica decisión: "Creo que lo mejor para nosotros es acabar con todo esto". El Luján se sorprende al escuchar las palabras de su novia, pero ella parece estar segura: "No podemos seguir así, haciéndonos daño, esperando a que el otro cambie". Curro, completamente dolido por las palabras de Ángela, dice estar de acuerdo, pero con miedo hace una dura pregunta. "Entonces, este es el final, ¿no?", le dice a su prometida.
Una fría y distante ruptura que ni los seguidores y ni los propios protagonistas de la historia nunca pensó que terminaría así. ¿No has podido verlo? ¡Tienes el momento en el vídeo que abre la noticia!