La fría ruptura de Ángela y Curro en 'La Promesa' a las puertas de su boda

La Promesa ha vivido esta tarde uno de los momentos más inesperados de los últimos tiempos: la ruptura de Ángela y Curro. La pareja no ha soportado las continuas discusiones que han mantenido por el empeño del joven en recuperar el título de barón de Linaja. Y como no, Leocadia y Lorenzo han estado detrás de todo. La primera, haciendo dudar a su hija de la decisión que Curro había tomado, y el capitán, metiendo la carta en un sobre para que el marqués la enviara sin que esta hubiera recibido el visto bueno de Ángela.

Curro está seguro que no ha enviado esa misiva, pero es algo que solo sabe él. Todo el mundo cree que el anterior lacayo fue quien metió esa carta en el sobre, y el joven no ha sabido como demostrar la verdad. Esto ha provocado una fuerte discusión entre él y Ángela que ha terminado de la peor manera. ¿Quieres saber qué es lo que se ha dicho la pareja? ¡Te contamos todos los detalles!