El tonteo de Manuel con Julieta en La Promesa: "Mi primo es un imbécil"
- La joven se ha dado cuenta de su error y ha acudido al Luján para pedirle perdón
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Que Manuel pudiera o no enamorarse de nuevo era algo que según Arturo García Sancho debía transitar el propio Manuel, y los seguidores de La Promesa nos preguntamos: ¿lo está haciendo ya? La llegada de Julieta a su vida supuso un vuelco desde el primer momento en el que se vieron en la fiesta, pero mucho más tras descubrir que esa misteriosa mujer que había cautivado su atención era la esposa de su primo Ciro.
Julieta llegó a trastocar tanto a Manuel que el heredero de los Luján tuvo que poner distancia, y se sorprendió al regresar y verla allí todavía. Lo que no imaginaba era que su primo y su esposa iban a pasar una temporada en La Promesa, y que la joven se involucraría tanto en la vida del palacio que incluso trabajarían juntos, ella llevando las cuentas de la empresa de motores.
Con el tiempo, Manuel y Julieta han ido cogiendo confianza hasta el punto de disfrutar trabajando juntos y ser confidentes el uno del otro. Por eso la joven sintió como una traición que finalmente el Luján permitiera que Ciro invirtiera su dinero en el mismo negocio que lo hacía Manuel, dejando su sustento pendiendo de un hilo. Y de eso se encargó el sobrino del marqués, que dejó a su primo como su apoyo a la hora de tomar la decisión. Esto provocó una discusión entre los dos nuevos amigos de La Promesa, hasta que Julieta se ha dado cuenta de la jugarreta de su marido.
Por eso, no ha dudado en pedirle perdón en una conversación en la que el tonteo de Manuel con ella ha sido más que evidente. ¿Te lo has perdido? ¡Te contamos todos los detalles!
"Mi primo es un imbécil"
Julieta acude al hangar como todos los días, para trabajar, pero la joven, avergonzada, le dice a Manuel que se dejó llevar por la rabia, y se cegó cuando le aseguró que lo había hecho porque tú le habías animado: "En ese instante debería haber visto que Ciro me estaba mintiendo. He sido una estúpida".
Manuel, rápidamente acude a negar lo que dice, y le da razón en las dudas que tenía: "Sé que no lo hiciste con mala intención". Sin embargo, el heredero de los Luján le pide que, si se vuelve a dar una solución parecida a esta, por favor, hable antes con él en confianza. Julieta le da las gracias por ser tan compresivo, pero Manuel se sigue culpando de que Ciro invirtiera el dinero de la dote de la joven, que siente una rabia inmensa contra la sociedad por el trato que se les da a las mujeres.
"No tenemos ni la capacidad de decidir sobre nuestros propios vienes, aunque en este caso el problema es de Ciro y mío, del matrimonio. No funciona, no nos entendemos. Nos casamos sin amor y seguimos sin encontrarlo", confiesa la joven. Manuel le aconseja darse más tiempo, pero Julieta no cree que eso vaya a solucionar nada al no encontrar nada en común con él y tener la sensación de pertenecer a mundos distintos.
Su compañera de trabajo le dice que nunca pensó que la soledad se sentiría así, aun estando casada. Es entonces cuando Manuel se abre con Julieta y le dice lo que siente: "Mi primo es un imbécil, es un auténtico imbécil por no saber valorar a la mujer tan maravillosa que tiene a su lado".
Ambos se miran de una manera muy especial hasta el punto que les incomoda y terminan retirando la mirada el uno del otro, como si se sintieran culpables de sentir algo que no deberían sentir. ¿Será Julieta esa mujer que le haga transitar a Manuel por ese viaje del que hablaba Arturo García Sancho? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubridlo!