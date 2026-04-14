El tonteo de Manuel con Julieta en La Promesa: "Mi primo es un imbécil"

Que Manuel pudiera o no enamorarse de nuevo era algo que según Arturo García Sancho debía transitar el propio Manuel, y los seguidores de La Promesa nos preguntamos: ¿lo está haciendo ya? La llegada de Julieta a su vida supuso un vuelco desde el primer momento en el que se vieron en la fiesta, pero mucho más tras descubrir que esa misteriosa mujer que había cautivado su atención era la esposa de su primo Ciro.

Julieta llegó a trastocar tanto a Manuel que el heredero de los Luján tuvo que poner distancia, y se sorprendió al regresar y verla allí todavía. Lo que no imaginaba era que su primo y su esposa iban a pasar una temporada en La Promesa, y que la joven se involucraría tanto en la vida del palacio que incluso trabajarían juntos, ella llevando las cuentas de la empresa de motores.

Con el tiempo, Manuel y Julieta han ido cogiendo confianza hasta el punto de disfrutar trabajando juntos y ser confidentes el uno del otro. Por eso la joven sintió como una traición que finalmente el Luján permitiera que Ciro invirtiera su dinero en el mismo negocio que lo hacía Manuel, dejando su sustento pendiendo de un hilo. Y de eso se encargó el sobrino del marqués, que dejó a su primo como su apoyo a la hora de tomar la decisión. Esto provocó una discusión entre los dos nuevos amigos de La Promesa, hasta que Julieta se ha dado cuenta de la jugarreta de su marido.

Por eso, no ha dudado en pedirle perdón en una conversación en la que el tonteo de Manuel con ella ha sido más que evidente. ¿Te lo has perdido? ¡Te contamos todos los detalles!