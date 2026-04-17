El tiempo en España el fin de semana del 18 de abril: la Aemet prevé tormentas y chubascos en la mitad norte

Este sábado, 18 de abril, la Aemet prevé tormentas y chubascos en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León. En estas zonas se podrán registrar además rachas muy fuertes de viento. En Canarias, habrá calima y rachas muy fuertes de viento en las zonas altas de Tenerife.

En el interior de la Península habrá abundante nubosidad. "Se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en los sistemas Central e Ibérico, en los Pirineos, en la meseta norte y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica", apunta la previsión de la Aemet.

Previsión del tiempo en España fin de semana del 18 de abril RTVE

Por el contrario, en la meseta sur, estos fenómenos serán poco probables y aislados. Por otro lado, se esperan cielos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de Galicia, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados o con nubes altas. En Canarias se prevén intervalos nubosos.

Podrán registrarse brumas y nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en el litoral del Mediterráneo. Continuará la entrada de calima en Canarias, que acabará afectando a todas las islas.

Temperaturas máximas en España sábado 18 de abril RTVE

Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto. Las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias los termómetros también subirán y lo harán de manera notable en las islas occidentales.

El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será moderado y del sur y este; habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife.