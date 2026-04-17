El tiempo en España el fin de semana del 18 de abril: la Aemet prevé tormentas y chubascos en la mitad norte
- El sábado se registrarán tormentas y chubascos en los sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León
- El domingo también se prevén tormentas y chubascos en el sistema Ibérico, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos
Este sábado, 18 de abril, la Aemet prevé tormentas y chubascos en los principales sistemas montañosos de la mitad norte y en Castilla y León. En estas zonas se podrán registrar además rachas muy fuertes de viento. En Canarias, habrá calima y rachas muy fuertes de viento en las zonas altas de Tenerife.
En el interior de la Península habrá abundante nubosidad. "Se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en los sistemas Central e Ibérico, en los Pirineos, en la meseta norte y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica", apunta la previsión de la Aemet.
Por el contrario, en la meseta sur, estos fenómenos serán poco probables y aislados. Por otro lado, se esperan cielos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de Galicia, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados o con nubes altas. En Canarias se prevén intervalos nubosos.
Podrán registrarse brumas y nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en el litoral del Mediterráneo. Continuará la entrada de calima en Canarias, que acabará afectando a todas las islas.
Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto. Las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. En Canarias los termómetros también subirán y lo harán de manera notable en las islas occidentales.
El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias, el viento será moderado y del sur y este; habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife.
Previsión del domingo 19 de abril
El domingo 19 de abril, la Aemet prevé tormentas y chubascos, localmente fuertes y con probables rachas de viento muy fuertes, en el sistema Ibérico, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos. En Canarias, habrá calima y rachas muy fuertes de viento en las zonas altas de Tenerife.
La inestabilidad continuará en los principales sistemas montañosos de la mitad norte de la Península y en el valle del Ebro, según la previsión de la Agencia. Se esperan nubes bajas matinales en Galicia y en el Cantábrico y, por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del noreste y del interior peninsular; en el resto del territorio, los cielos se mantendrán despejados o con alguna nube alta.
Se prevén tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos; de forma más aislada, estas tormentas podrían afectar también al sistema Central y a la cordillera Cantábrica. En Canarias, los cielos amanecerán nubosos y se irán despejando a lo largo del día.
Se podrán registrar brumas y nieblas en el interior de Galicia y de las comunidades del Cantábrico, mientras que la calima empezará a remitir en las islas Canarias más occidentales.
Las temperaturas apenas variarán; solo subirán las máximas en el extremo norte. En Canarias las temperaturas subirán en las islas orientales y bajarán en las occidentales.
El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; se espera levante moderado en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes. El viento en el archipiélago canario será moderado y variable, y con rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife y, puntualmente, de Gran Canaria.
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