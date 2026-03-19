Arturo García Sancho compara el final de Jana y Manuel en 'La Promesa' con esta historia de amor del cine

Parece que fue ayer, pero este 19 de marzo se cumple un año de la muerte de Jana. Muchos aún no olvidan a la joven doncella que llegó a La Promesa para cumplir su venganza, y tampoco Manuel, que la defiende cada vez que Ciro tiene una mala palabra para su mujer fallecida. Pero ya ha pasado mucho tiempo y lo espectadores también nos preguntamos si se volverá a enamorar el protagonista de la serie. ¿Está abierto al amor? No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho en Cosas de palacio, donde ha comparado el final de su historia de amor con Jana con la manera en la que terminó esta otra pareja del cine.

¿Se volverá a enamorar Manuel? Una de los mensajes de la audiencia en el segundo episodio de Cosas de palacio, daba juego a Marcos Orengo para lanzar una pregunta a su compañeros Arturo García Sancho: "Manuel tiene un espacio muy especial para Jana. Si llega un nuevo amor, ¿cómo juegas eso como personaje?". "No lo sé, habrá que jugarlo también como personaje. Será una historia que tendrá que vivir Manuel", le responde el protagonista de La Promesa: "Supongo que Manuel también tendrá una lucha muy grande entre lo que pueda sentir por otra persona, si es que lo llega a sentir y cómo le hará sentir eso conforme así mismo". El actor continúa explicando que su personaje puede dudar sobre si vuelve a amar, si eso significaría que entonces no amó lo suficiente a Jana, o sí. Además, Arturo recuerda que en la vida real también se pueden dar estas circunstancias, y que como una persona se transforma día a día también lo hacen lo personajes, y que eso será algo que el personaje tenga que experimentar si finalmente se da. Sin embargo, Marcos Orengo no estaba contento con la respuesta, y vuelve a insistir sobre si Manuel está abierto al amor: "Él no lo está, otra cosa es que se abra o no. Quiero decir, muchas veces piensas que tienes la puerta cerrada y de repente se abre porque no has echado la llave. De momento él la tiene cerrada, otra cosa es que haya algo muy potente que la abra, incluso cerrada".

La película con la que compara el final de Jana y Manuel A raíz de esta conversación, Arturo García Sancho ha querido comparar el final que tuvieron Jana y Manuel hace un año con el que tuvieron otros dos personajes en una conocida y laureada película cuyo amor ya es historia del cine. "Es evidente que Jana va a ser el primer amor de Manuel, el más auténtico. Por eso Leonardo Di Caprio dice que en realidad en la tabla cabían dos, pero se tenía que morir porque fue el primer amor y al morirse se quedaba tan puro y auténtico. Por eso Jack murió que si no, si hubiese seguido vivo, hubiesen tirado para delante y el amor no era tan puro". El actor compara su final con el de Jack y Rose, aunque él jura que no mató a Jana para que su amor quedara puro como el de la historia de Titanic. Pero no es el único, Guillermo Serrano también opina que es precioso dejar la interrogante del amor perfecto que acabó cuando fue perfecto, y es cuando Arturo defiende sus argumentos para decir que el final de Jana es perfecto: "Terminó en el culmen de la perfección, estaba esperando un niño con la mujer de la que se había enamorado localmente, con la que lucharon para llegar donde llegaron".