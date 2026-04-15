La emotiva conversación de Alonso con María Fernández: ¿se quedará en 'La Promesa'?

María Fernández ha tomado una drástica decisión: abandonar su puesto y marcharse de La Promesa. No está dispuesta a contraer matrimonio con Carlo y, para no manchar el nombre de la familia, prefiere dimitir. Sus compañeros, obviamente, no están de acuerdo con su decisión y han hablado con la doncella para que cambie de opinión, sin éxito. Ahora, es Alonso el que ha intentado hacer entrar en razón a María Fernández. ¿Lo habrá conseguido?

La inesperada dimisión Las continuas discusiones entre María Fernández y Carlo han provocado la ruptura de la pareja. Los desacuerdos respecto a Manuel han sido determinantes en esta decisión. Carlo, por su parte, consideraba necesaria la ayuda del heredero del marquesado. La doncella, sin embargo, pensaba todo lo contrario. Finalmente, esta ha decidido romper de forma definitiva su relación. El lacayo seguirá siendo y ejerciendo como padre de su hijo, pero sin estar juntos sentimentalmente hablando. La idea inicial de María Fernández era copiar la actuación de Pía: tener a su hijo y permanecer en La Promesa. Sin embargo, ha cambiado de opinión. Ahora, considera que la mejor opción es abandonar su puesto y marcharse del palacio de los Luján. ¡Y así se lo ha comunicado a Teresa y Cristóbal! María Fernández dimite: "Me voy de 'La Promesa' para no volver" Andrea San Juan

La emotiva conversación con Alonso Todos y cada uno de los compañeros y amigos de María Fernández, han intentado convencer a la doncella para que se quede en palacio. Desafortunadamente, ninguno lo ha conseguido. Ahora, es el turno de Alonso. El marqués conoce las intenciones de María Fernández y no está dispuesto a permitir que abandone el palacio: “Eres más que una simple doncella. Confío en que esa despedida no sea necesaria. Quiero que te quedes en La Promesa”, ha asegurado. El marqués de Luján ha propuesto a la doncella quedarse, al menos, hasta que el bebé nazca. “Yo no quiero ser la protegida de usted ni de su hijo. No quiero un trato especial”, ha sido la respuesta inicial de la doncella. Sin embargo, el marqués no se ha dado por vencido: “¿No has pensado que te lo mereces? Siempre has velado por el bienestar de esta familia. Deja que seamos ahora nosotros los que te cuidemos. Este es tu hogar y solo tendrás que abandonarlo si tú lo deseas”. Las emotivas palabras de Alonso han terminado convenciendo a María Fernández. ¡Se queda en palacio! ¿Quién habrá informado al marqués de lo que estaba ocurriendo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.