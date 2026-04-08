María y Samuel caen en la tentación en 'La Promesa': ¡se besan apasionadamente!

María y Carlo no estaban pasando por su mejor momento. El lacayo pidió ayuda a Manuel, haciendo caso omiso a las peticiones de la doncella. Esta no estaba dispuesta a acudir al heredero del marquesado en ese momento, hasta que la situación no fuese crítica. Tras varias discusiones, María Fernández tomó una drástica decisión: romper su relación con el padre de su hijo. Ahora, tras apoyarse en Samuel… ¡han terminado besándose apasionadamente! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La ruptura Manuel ha sido un punto clave en el conflicto entre María Fernández y Carlo. El lacayo no ha dudado en pedir ayuda económica al heredero del marquesado. Lo consideraba realmente necesario, a pesar de la negativa de la doncella. Esta no estaba dispuesta a recurrir a Manuel, a quien considera un amigo de verdad, a no ser que se encontrara en un apuro real. Ambos veían la situación completamente diferente. Las discusiones no cesaban y, finalmente, María decidió romper su relación con el lacayo. ¡Y lo hizo también públicamente! No dudó en reunir a parte del servicio para comunicar la inesperada noticia. María ha perdido toda la confianza en Carlo: “Intentaremos ser los mejores padres del mundo, pero sin estar juntos”. ““

El beso inesperado Los sentimientos de Samuel por María Fernández son reales, pero sabe que lo correcto es apartarse. Eso no implica que no pueda acercarse a ella, y apoyar a la joven durante su embarazo: “Vas a ser una muy buena madre”. Las dudas invaden a la doncella: “¿Qué futuro le puedo ofrecer yo si ni siquiera soy capaz de mantener mi trabajo aquí en ‘La Promesa’ por no estar con Carlo? No puedo casarme con él, porque no lo quiero”. Samuel ha intentado calmar a la joven: “Todo se va a solucionar”. Además, ha querido disculparse con ella por si, en algún momento, se ha sentido abandonada por él. Sus miradas se han cruzado, una vez más. Han intentado evitarlo, pero ha sido imposible… ¡han terminado besándose apasionadamente! ¿Lucharán esta vez por su amor sin importar el resto del mundo? ¿Descubrirán sus compañeros del servicio lo ocurrido? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.