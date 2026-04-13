María Fernández dimite: "Me voy de 'La Promesa' para no volver"
- Carlo seguirá ejerciendo como padre de su hijo, pero no serán pareja
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María Fernández, tras varias discusiones con Carlo, ha decidido romper su relación: será el padre de su hijo, aunque no continuarán como pareja. Pero no ha sido la única decisión que ha tomado en los últimos días: ha comunicado a Cristóbal y Teresa su firme intención de dimitir y marcharse del palacio para no volver. ¡Te dejamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!
Los planes de María
Las continuas discusiones de María Fernández y Carlo provocaron la ruptura de la pareja. La doncella piensa que es lo mejor tanto para ellos como para el futuro de su bebé. Obviamente, el lacayo seguirá siendo y ejercerá como padre de su hijo, pero ellos no continuarán como pareja. Carlo está un poco perdido con las intenciones de María: “Me tienes loco. Primero rompes conmigo, después vas a ver la casa que, supuestamente, nos iba a pagar Manuel… No sé si es una reconciliación o qué es lo que es”, asegura.
María Fernández ha dejado claro al lacayo sus planes: ella quiere hacer lo mismo que Pía. Es decir, sus intenciones son tener al bebé en La Promesa y permanecer allí – si los señores se lo permiten -. Más tarde, buscará a alguien para que pueda cuidar a su hijo. “Los dos cuidaríamos de él, pero no estaríamos juntos. Creo que es lo mejor para los dos”, asegura la doncella. Carlo no piensa lo mismo…
La inesperada dimisión
María Fernández parecía tener muy claras sus intenciones. Finalmente, ha tomado una drástica decisión. Ha acudido al despacho del mayordomo para hablar con él y con Teresa sobre su posición. “Sé que mi situación aquí no es normal. Estar trabajando encinta y sin casar”, ha comenzado. Hasta aquí, nada ha cambiado, ya que se niega totalmente a contraer matrimonio con Carlo.
Hasta el momento, la doncella quería quedarse en palacio – al igual que hizo Pía -. Sin embargo, parece que ha cambiado de opinión: “Como no quiero comprometer a nadie ni manchar el nombre de esta casa he tomado una decisión. Me voy. Abandono mi puesto para siempre. Me voy de ‘La Promesa’ para no volver”.
¡María no puede marcharse! Aunque parece que está totalmente convencida… ¿Lograrán sus compañeros que cambie de opinión? ¿Cómo reaccionará Carlo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.
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