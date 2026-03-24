Adriano salva la presentación de Martina en ‘La Promesa’

Martina se ha enfrentado a uno de los momentos más importantes para ella: su presentación en el Patronato con el único objetivo de salvar el refugio. Aunque son muchos los obstáculos que se ha ido encontrando por el camino, nunca se ha dado por vencida. Gracias al apoyo de Adriano y parte de servicio, la exposición ha sido increíble. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!

Martina se ha esforzado al máximo por conseguir salvar el refugio . Al preparar su presentación, lógicamente, pidió consejo a Jacobo . Este consideraba que debía realizar una exposición más técnica , aportando todos los datos económicos necesarios. Por el contrario, Adriano tenía una opinión totalmente diferente . Este pensaba que debía hablar desde el corazón . El padre de Andrés y Rafaela no estaba dispuesto a dejar sola a Martina en un momento tan importante. Bajó a cocinas y, junto con parte del servicio , decidieron acudir presencialmente al Patronato para mostrar todo su apoyo a Martina.

La presentación

Los nervios se apoderan de Martina al llegar al Patronato. Además, la presión de Pilarcita no ayuda… “Que sintamos la curiosidad de saber qué va a decir no significa que estemos de acuerdo con usted. Ya sabe que, de haber dependido de mí, ni siquiera se hubiera admitido a trámite su propuesta”, asegura sin remordimientos. El inicio de la presentación ha sido realmente duro para Martina. Con sus papeles en mano, ha empezado explicando la razón por la que se encontraba allí. La tensión era máxima, hasta que Adriano, Petra, Samuel y Simona han irrumpido en la sala para mostrar todo su apoyo a la hija de Margarita. La cara de Martina se ha transformado por completo y ha entendido qué era lo importante y cómo quería y debía hacer realmente esa presentación. Por ello, ha decidido abandonar su discurso más técnico y hablar desde el corazón. “La primera vez que fui al refugio iba muy asustada y llena de prejuicios. Pensaba que iba a un lugar cochambroso lleno de ladrones, pero estaba equivocada”, ha asegurado.

Ha continuado explicando el caso de Ezequiel: “Un muchacho de unos 15 años al que el padre Samuel había rescatado del taller de un zapatero donde lo tenían poco menos que esclavizado desde que era pequeñito”. En el refugio, enseñaron a este joven a leer, escribir y hacer cuentas. “La misión del refugio es devolver la esperanza a los desesperados”, ha concluido. Martina considera que lo realmente importante era escuchar las historias de Samuel, Petra y Simona. Ellos son los que conocen todos los detalles de ese lugar y a cada uno de los refugiados: “Ellos han levantado semejante proyecto con más ilusión que recursos y ahora viven con angustia la amenaza de la clausura”. Samuel ha sido el primero en contar su historia: “Abrí un refugio para aquellos que no tenían nada y así poder compartir con ellos lo mucho o lo poco que yo consiguiera”. Petra ha hablado de Alicia, y Simona de su propio hijo. Estas duras historias han tocado el corazón de todas las asistentes.

06.02 min La Promesa: El servicio apoya la presentación de Martina

Martina, con el apoyo del servicio, ha conseguido transmitir al Patronato la importancia de esta causa. Sin duda, esta acción ha acercado aún más a Martina y Adriano. Sin él, la presentación no habría sido igual. ¿Cuál será la respuesta del Patronato? ¿Qué dirá Jacobo cuando descubra lo ocurrido? ¿Dará Martina un paso más respecto a Adriano? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.