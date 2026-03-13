Leocadia ve a Cristóbal y Teresa besarse en 'La Promesa': ¡así ha reaccionado!

Leocadia, gracias a Jacobo, ya tenía sospechas de la relación entre Cristóbal y Teresa. Sin embargo, todavía no había presenciado ningún comportamiento entre ambos que se saliera de lo profesional. ¡Eso ha cambiado! La señora de Figueroa ha bajado a la zona de servicio para reunirse con el mayordomo cuando… ¡ha pillado a la pareja besándose! ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Qué medidas está dispuesta a tomar? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

Las primeras sospechas Jacobo sembró la duda en Leocadia: ¿tienen Cristóbal y Teresa una relación secreta? El mismo Monteclaro fue testigo de un acercamiento entre el mayordomo y el ama de llaves, y no dudó en contárselo a Leocadia – obviamente sin saber que esa información era más que importante para ella de lo que podía imaginar-. La señora de Figueroa no estaba dispuesta a callar y no dudó en enfrentarse a Cristóbal: ¿es cierto lo que le han contado? El mayordomo, lógicamente, aseguró no tener ningún tipo de relación, más allá de lo laboral, con la señora Villamil.

Leocadia descubre a Cristóbal in fraganti Aunque Cristóbal y Teresa mantenían las distancias, finalmente han retomado su acercamiento. El mayordomo ha sido el primero en dar el paso: “El amor es lo mejor que puede experimentar el ser humano. Me resulta doloroso ver como nosotros nos perdimos”. Él ha asumido la culpa de lo ocurrido, asegurando que se alejó por miedo a todo lo que estaba sintiendo por el ama de llaves. ¡Y sus sentimientos no han cambiado! Ahora, quiere intentar recuperar lo que un día tuvieron. ¿Siente el ama de llaves lo mismo por él? “Agradezco que haya sido sincero porque eso me ayuda a decirle que yo también siento lo mismo”, ha confesado. En ese momento, se han dejado llevar por la pasión y se han fundido en un beso. Sin esperar que alguien iba a entrar en el despacho… ¡Leocadia! 04.33 min La Promesa: Leocadia sorprende a Cristóbal y Teresa besándose Cristóbal y Teresa, obviamente, se han quedado totalmente paralizados al ver a Leocadia. La señora de Figueroa no se iba a quedar callada: “Impropio de una casa decente. El ama de llaves retozando con el mayordomo en mitad de la jornada y en su despacho. Son ustedes la vergüenza de sus señores, de esta casa y de mí”. Cristóbal ha salido en defensa de Teresa asegurando que él es el culpable del acercamiento. Sin embargo, eso no ha servido de nada, Leocadia lo tiene claro: informará al marqués de lo sucedido.

La decisión del marqués La señora de Figueroa no ha tardado en contar a Alonso lo ocurrido: “He visto algo terrible. He visto a Teresa abalanzándose sobre Cristóbal, besándolo” – dando su propia versión, por supuesto-. Ha pedido al marqués su despido inmediato para evitar un escándalo que afecte, una vez más, a La Promesa. 01.31 min La Promesa: Leocadia pide al marqués el despido de Teresa El marqués de Luján ha mantenido una conversación directamente con Cristóbal y Teresa. ¿Qué ha descubierto? Los acontecimientos no sucedieron tal y como Leocadia ha asegurado: “Se besaron, pero fue culpa de los dos”. Por ello, Alonso ha tomado una decisión: “No voy a despedir a nadie. Lo que he visto es que ha surgido algo entre ambos. No puedo juzgar a alguien por un momento puntual, y menos a Teresa que es una profesional intachable”, asegura. Esta vez, el plan de Leocadia no ha salido tal y como ella esperaba. ¿Tomará medidas más drásticas? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.