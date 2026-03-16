Ricardo regresa a 'La Promesa' para apoyar a un Santos destrozado

Santos no está pasando por su mejor momento en ‘La Promesa’: la noticia del fallecimiento de su madre nos está dejando ver la parte más humana del lacayo. Se estaba enfrentando él solo a tan terrible situación, hasta que un regreso inesperado ha dado un giro de 180 grados a esta trama: ¡Ricardo está de vuelta! Te contamos todos los detalles de este reencuentro entre padre de hijo en el palacio de los Luján.

La terrible noticia De la noche a la mañana, las autoridades se presentaron en ‘La Promesa’ con una trágica noticia. Cristóbal fue el encargado de comunicar a Santos lo sucedido: su madre ha fallecido. El lacayo, en un primer momento, intentó aparentar normalidad y fuerza antes sus compañeros. Además, a pesar de la insistencia del mayordomo, el lacayo se ha negado a tomarse unos días libres. Necesitaba seguir trabajando para mantenerse ocupado. Santos, conmocionado en 'La Promesa' tras la inesperada noticia: su madre ha fallecido Andrea San Juan Todos sus compañeros le ofrecían su ayuda, pero Santos se mantenía firme. Hasta que, finalmente, terminó rompiéndose ante Pía: “Estoy desbordado. No sé lo que siento. Es como si el mundo hubiera cambiado completamente y yo estuviera perdido sin entender nada”. La señora Adarre no ha dudado en aconsejarle: “Date tiempo. Nadie está preparado para asimilar una cosa así”.

El regreso de Ricardo Santos y Cristóbal estaban reunidos en el despacho del mayordomo hablando sobre la última información de la Guardia Civil respecto al caso de su madre: “Por el momento, tienen que atar los cabos sueltos. Aun hay muchos interrogantes respecto a lo que ocurrió realmente”. A pesar de la falta de información, el lacayo siente cierto alivio al poder dar cristiana sepultura a su madre, ya que la autopsia ha terminado. Eso sí, prefiere dar su último adiós en soledad: “No querría perturbar el buen funcionamiento de la casa”. Sin esperarlo, alguien ha irrumpido en el despacho: ¡es Ricardo! La cara de Santos ha sido de absoluta sorpresa y, al mismo tiempo, tranquilidad al sentirse acompañado en este terrible momento: “Gracias por venir”, decía entre lágrimas. La Guardia Civil ya ha informado a Ricardo de lo sucedido, por ello ha regresado a La Promesa. Ahora, Santos no tendrá que asistir solo al entierro de su madre. “Lamento mucho que te hayas tenido que encargar de todo esto tú solo. He venido en cuanto he podido. Ojalá lo hubiera sabido antes”, se ha disculpado Ricardo.

El reencuentro con Pía Ricardo se ha reencontrado con todos sus antiguos compañeros, incluida Pía… Ha sido un momento bastante frío. “Lamento mucho su pérdida”, ha iniciado la señora Adarre. Viendo que la conversación no avanzaba, la que fue ama de llaves le ha preguntado por su viaje. Las miradas de ambos han dejado ver los sentimientos tan reales que sintieron los dos en el pasado – y puede que continúen en el presente -. Sin embargo, sus palabras no han expresado lo mismo. Ricardo se ha inventado una excusa para acabar ese incómodo momento para los dos. Ni un beso en la mejilla, ni un abrazo, ni un gesto de cercanía… 01.17 min La Promesa: El reencuentro de Ricardo y Pía A pesar de ese primer intento de conversación, Pía ha forzado un nuevo encuentro con Ricardo. La doncella se ha ofrecido a acompañarlos al entierro de Ana. Sin embargo, la respuesta de Pellicer ha sido clara: “No lo veo necesario. Prefiero que no lo haga. Santos ha insistido en que sea una ceremonia íntima”. Aunque Pía ha perseverado, no ha logrado convencer a Ricardo para que cambiara de opinión. ¿Conseguirá la señora Adarre acercarse de nuevo? ¿Se lo permitirá Ricardo? ¿Conseguirán retomar su relación? ¿Cómo será la convivencia a partir de ahora? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para dar respuesta a todas estas preguntas. ¡Muy atentos!