La Promesa: María Fernández dice "basta" y rompe definitivamente con Carlo

Se veía venir, y ya ha llegado. María Fernández no ha aguantado más que Carlo ignore sus peticiones y ha dicho "basta". A pesar de que la doncella le ha repetido por activa y por pasiva que no quiere la ayuda de Manuel el lacayo ha desoído sus súplicas y ha provocado que el heredero de los Luján contribuya para encontrar una casa que la joven no quería. Además, previamente, el siervo de La Promesa también ha pedido al hijo del marqués dinero para cuando naciera el bebé.

Todo esto ha sucedido no solo ignorando lo que María quería, si no también a sus espaldas. Su prometido no le ha comunicado en ningún momento que ha mantenido conversaciones con Manuel que han provocado esa ayuda económica, la cual no era para ellos, si no para que un hermano de Carlo se salvara de una enfermedad.

María no quiere aprovecharse de don Manuel, y Carlo cree que es la oportunidad para sacar un beneficio de algo que al señorito no le importa dar. La doncella quiere trabajarse su camino, y como último caso, pedirle ayuda al heredero cuando realmente sea necesario, mientras que el lacayo ha ido por el camino más fácil y se lo ha pedido directamente.

La búsqueda de una casa donde vivir cuando nazca el bebé ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de María Fernández, que le dejó muy claro a su novio que no quería que fuera a verla. Y Carlo no solo ha ido a verla, si no que ha pregonado a todos las características de su futuro hogar. Por eso, la pareja ha vuelto a enzarzarse en una nueva discusión. Pero el lacayo cree que esto no puede seguir así, y la doncella tampoco, lo que ha provocado la ruptura de la relación. ¿Quieres saber cómo han roto? ¡Te contamos los detalles!