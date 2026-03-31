'Masterchef 14': conoce a todos los aspirantes de la nueva temporada

Los aspirantes de ‘MasterChef 14’ ya han vivido sus primeras horas en las cocinas del programa. Entre miles de candidatos, 16 han sido elegidos para el casting definitivo: Annie, Camilla, Carlota, Chambo, Gema, Germán, Inma, Javi, Maggie, Nacho, Nacho Pistacho, Omar, Paloma, Pepe, Soko y Vicente han obtenido el delantal blanco para luchar por su sueño y el premio de 100.000 euros.

Camilla, 33 años, Italia. Azafata y asistente personal. @Camillamchef1450 Camilla es italiana, pero vive con su marido y sus hijos en Ibiza. Trabajó como azafata de tierra, aunque tras una excedencia acabó convirtiéndose en asistente personal de una princesa árabe. Se define como una italiana “de las de verdad”: con mucho carácter, intensa, impulsiva y pasional. Cree que es el momento de pensar en ella, retomar sus proyectos personales en torno a la cocina y convertir su pasión en su profesión.

Annie, 50 años, Madrid. Secretaria de dirección @Anniemchef14 Nació en Madrid, pero se crio en La Rioja, donde reside actualmente. Trabaja como secretaria de dirección en Navarra, ciudad a la que se desplaza a diario. Expresiva, espontánea y con fuerte carácter, Annie creció en una familia dedicada a la hostelería, y su interés por la cocina nació en el hostal y el restaurante que regentaban sus padres. Aunque la cocina tradicional es su base, sueña con aprovechar al máximo la aventura de ‘MasterChef’ para adentrarse en la alta cocina y perfeccionar todas sus recetas.

Carlota, 39 años, Toledo. Camarera. @Carlotamchef14 Nació en Toledo y, aunque siempre ha vivido feliz en Barcelona, ahora se plantea regresar a su pueblo, donde viven sus padres. A pesar de haber estudiado Magisterio y de haber trabajado en el taller mecánico de su padre, su verdadera pasión es la hostelería. Tras un tiempo como sumiller, actualmente trabaja como coctelera y camarera, y su pareja es maître. Sin embargo, tiene claro que quiere cambiar la sala por la cocina y especializarse en los fogones. Defiende una cocina tradicional, basada en los guisos, las croquetas y los platos de toda la vida. Quiere aprovechar el impulso de ‘MasterChef’ para abrir una taberna en su pueblo, especializada en vinos.

Chambo, 36 años, Cádiz. Encargado de tienda. @Chambomchef14 Salvador, más conocido como Chambo, mote heredado de su padre, nació Cádiz, aunque reside con su mujer en Aranda de Duero (Burgos). Hace unos meses dejó su trabajo como encargado de una tienda por falta de motivación. Justo lo que espera encontrar en ‘MasterChef’. Para él, el largo plazo no existe: vive la vida disfrutando cada momento. Además del deporte, le apasiona los viajes, la gastronomía y, por supuesto, la cocina. La emoción que siente al ponerse entre fogones y preparar sus recetas para los demás es, para él, comparable a la de hacer un regalo. Su próxima meta es abrir un restaurante junto a su padre, con quien empezó a cocinar cuando tenía ocho años.

Gema, 32 años, Valencia. Empresaria. @Gemamchef14 Tras vivir muchos años en diferentes países, ahora reside en Valencia, su ciudad de origen. Después de estudiar el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales y completar un máster en Comunicación, se dedicó profesionalmente al póker durante varios años. Siempre tuvo la cocina en mente y, tras su aventura entre naipes, fundó su propia empresa dedicada a la venta de tortillas, con la que triunfó como take away. Su objetivo siempre fue abrir 25 locales, pero al no conseguirlo decidió venderla. Además de la gastronomía, el pilates y los viajes son sus principales hobbies. De la mano de sus amigas ha visitado todos los continentes del mundo, lo que le ha hecho llenarse de experiencias enriquecedoras. Llega a ‘MasterChef’ en busca de una nueva oportunidad.

Germán, 38 años, Jaén. Policía Nacional. @Germanmchef14 Es natural de Linares, Jaén, aunque su carrera como policía le llevó a trasladarse a Melilla hace cuatro años. Gracias a una compleja pero exitosa intervención en esa ciudad, fue condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial. En paralelo a su faceta laboral, hace gran parte de su vida social en Granada, donde vive y trabaja su pareja. Es un apasionado de la cocina, especialmente de las recetas fit, sencillas y saludables. Por eso, desde hace tiempo compagina su trabajo de policía con la creación de contenido gastronómico en redes sociales. A medio plazo, le gustaría regresar destinado a Linares y montar un restaurante, compatibilizándolo con su trabajo como policía.

Inma, 28 años, Murcia. Propietaria de un gimnasio y una tienda erótica. @Inmamchef14 Es empresaria y propietaria de un gimnasio y de una tienda erótica en Murcia, un negocio que inició su padre años atrás. Le apasionan ambos proyectos porque siente que, a través de ellos, puede ayudar a otras personas a encontrar su mejor versión. Junto a su pareja sueña con dar la vuelta al mundo, para después casarse y tener hijos. Su madre es el espejo donde mirarse y, junto a su abuela, son las personas con las que empezó a cocinar a los 16 años. Valora su cocina como “saludable y de aprovechamiento” e intentará aprender todo lo posible durante su paso por ‘MasterChef’, para elevar el nivel de sus recetas.

Javi, 26 años, Badajoz. Diseñador de interiores. @Javimchef14 Natural de Badajoz, vive en Madrid desde hace poco más de 8 años, donde tiene su propio estudio de decoración de interiores. Junto a su trabajo, sus principales intereses son el mundo del caballo y la música flamenca. En general, cualquier cosa que suene a cultura, arte y diseño le apasiona. Es sociable y un gran anfitrión y es ahí donde se interesó por la gastronomía. Acoger a multitud de gente en su casa y cocinar para ellos le hace realmente feliz. Por ello, tras su paso por ‘MasterChef’, quiere montar un hotel rural que pueda atender él mismo.

Maggie, 29 años, Barcelona. Shopper experience. @Maggiemchef14 Maggie es abogada de formación, pero sus trabajos más recientes están ligados al mundo de la moda. Es la cuarta de 18 hermanos. Hasta hace unos meses vivía en Milán, pero abandonó su residencia habitual y regresó a España para casarse con su marido. Su filosofía de vida se basa en familia, amigos, disfrutar y amar. La boda fue un punto de inflexión en su vida y ahora, inspirada en la cocina de su abuela, quiere dar un giro a su actividad laboral y hacerse un hueco en el mundo de la restauración cumpliendo su sueño de “abrir un hotel con restaurante” junto a una de sus hermanas.

Nacho, 27 años, Lleida. Emprendedor. @Nachomchef14 Ha trabajado como profesor particular, entrenador y modelo. Pero actualmente vive de las rentas de sus inversiones, mientras prepara el lanzamiento de su propia empresa. Conoce mucho mundo, porque le encanta viajar. Si algo marcó su vida fue la muerte de su hermano cuando tenía 14 años. Desde ese instante, aprendió a vivir al máximo el día a día. Se define como sociable, hiperactivo y un punto egocéntrico. Aprendió a cocinar de manera autodidacta y usa sus platos para transmitir emociones y generar placer y asombro.

Nacho Pistacho, 25 años, Albacete. Empresario. @Npistachomchef14 Originario de Albacete, donde trabaja dirigiendo la producción y la distribución de la empresa familiar de pistachos, de ahí su apodo. Cada vez que puede, presume de haber patentado un abridor de pistachos. Se considera muy trabajador y perfeccionista, dice tener hambre de éxitos. Nunca rechaza un plan divertido con amigos. Ahora sueña con llevar la empresa de pistachos a otro nivel y cree que ‘MasterChef’ es un buen camino para hacerlo. El pistacho está de moda y no quiere dejar pasar esta gran oportunidad. La cocina le ha enseñado que de los errores también se aprende y que, gracias a ellos, se puede llegar a triunfar.

Omar, 23 años, Asturias. Ingeniero informático. @Omarmchef14 Omar es es ingeniero informático y trabaja con Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Vive en Langreo, en Asturias, ciudad donde nació. Tiene sed de conocimiento y le interesa mucho la música, la economía, el cine y la ciencia. Y, por supuesto, la gastronomía. Quiere mejorar sus habilidades culinarias mientras aprende cómo funciona la hostelería desde dentro. Meticuloso, perfeccionista, muy organizado, reconoce que a veces roza la obsesión. Prefiere trabajar solo a trabajar en equipo y asegura que no perdona con facilidad. En ‘MasterChef’ tratará de sacar su lado más social.

Paloma, 25 años, Albacete. Estudiante de Odontología. @Palomamchef14 Nació en Almansa, pero actualmente vive en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón con su marido, Juan Matute, jinete profesional. Junto a un grupo de amigos, colabora en una parroquia y disfruta de encuentros con otros jóvenes católicos. A pesar de vivir lejos de su familia, tiene una gran relación con ella, sobre todo con su madre Amparo. Le apasionan las redes sociales y aunque está terminando los estudios de Odontología, viene a ‘MasterChef’ para intentar hacer de la gastronomía su trabajo y mezclar la cocina con su pasión de servicio y entrega a los demás.

Pepe, 33 años, Cáceres. Visitador médico. @Pepemchef14 Extremeño de nacimiento, vive en Madrid, donde trabaja como visitador médico. A pesar de estudiar Publicidad, sus trabajos siempre han estado vinculados al mundo de las ventas. Pero a medio plazo se marca como objetivo hacerse cargo de la ganadería familiar. Se considera una persona llena de humor, sincera y directa y reconoce que el único sitio donde es extremadamente paciente es en la cocina. Además de la española, le apasiona la gastronomía italiana y mexicana y le gustaría crear a partir del negocio familiar un catálogo de productos combinando tradición e innovación.

Soko, 27 años, Girona. Enfermera. @Sokomchef14_ Soko nació en España y sus padres son de Gambia, por eso se define como afroespañola. Su infancia fue un tanto exigente, lo que le hizo tener responsabilidades desde muy joven, al ser la hermana mayor de su familia. Aprendió a cocinar por necesidad, pero hoy la cocina es su refugio emocional. Estudió Enfermería únicamente para contentar a sus padres, pero se siente desilusionada con la profesión y quiere dar un giro de 180º a su vida para dedicarse a lo que realmente le emociona: la gastronomía.