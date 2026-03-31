España - Egipto, hoy en directo el partido amistoso de la selección

La selección española de fútbol se mide a Egipto en el segundo partido amistoso de esta ventana premundial tras haber vencido con solvencia a Serbia el pasado viernes en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Puedes seguir aquí y ahora el directo o bien verlo en Teledeporte o RTVE Play.

La victoria ante los serbios por 3-0, lleva a España hasta las seis victorias y un empate en siete partidos de esta temporada. De septiembre hasta ahora, con 24 goles a favor y solo dos en contra, convierten a la Roja en una de las cuatro mejores del curso rumbo al Mundial 2026, entre los equipos ya clasificados, junto a Francia, Inglaterra y Croacia, con el mismo balance.

Nadie alcanza sus cifras entre los 42 conjuntos que ya tienen el billete seguro para la fase final del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, pero tampoco ninguna de los doce que compiten por las seis plazas restantes a través de las diferentes repescas que se disputarán el próximo martes y que completarán ya todos los grupos del torneo.

En la presente campaña, España está invicta. La goleada por 3-0 a Serbia en el amistoso del pasado viernes en el estadio de la Cerámica en Villarreal, con dos goles de Mikel Oyarzabal y uno de Víctor Muñoz, agrandó el momento del equipo de Luis de la Fuente, ganador de seis de sus últimos siete duelos.

Aparte del citado triunfo ante su rival balcánico en su único choque hasta ahora disputado en 2026, este martes será el segundo ante Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá, en este ejercicio iniciado en septiembre, España ha ganado 0-3 y 4-0 a Bulgaria, 2-0 y 4-0 a Georgia y 0-6 a Turquía, con la que también empató a dos el pasado 18 de noviembre.

Seis victorias y un empate. Transformado en una hipotética clasificación por puntos (tres por triunfo y uno por igualada) entre todas las mundialistas, España comparte la cima junto a Francia, Inglaterra y Croacia, que también han ganado los mismos seis encuentros y han igualado otro en sus primeros siete partidos de la temporada, a la espera del cierre de esta fecha FIFA en estos próximos días.

La próxima parada será ante Egipto, el último ensayo en el que seguirá buscando mejorar sus cifras antes de poner rumbo al Mundial del verano que viene, donde se ha convertido por derecho propio en una de las firmes candidatas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.