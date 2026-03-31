España - Federación de fútbol de Kosovo, en directo el partido de la selección sub-21

La selección española Sub-21 se mide este martes a la Federación de Fútbol de Kosovo en Alcalá de Henares, en Madrid, en el séptimo partido de la fase de grupos de clasificación al Europeo de 2027 que se celebra en Albania y Serbia.

Con la tremenda goleada del viernes pasado ante Chipre (0-7), España deja muy bien encarrilado su pase a la fase final, con unos números inmejorables. Después de seis partidos jugados, los futbolistas de David Gordo suman pleno de triunfos en el Grupo A, donde ya cuentan con 18 puntos, 24 goles a favor y solo dos en contra.

Finlandia es la selección que más de cerca sigue a España, con 13 puntos tras haber sumado cuatro victorias, un empate y una derrota, con 23 goles a favor y dos en contra. La Rojita ya aventaja a los del norte de Europa en cinco puntos.

Mientras, la Federación de Futbol de Kosovo ocupa la cuarta plaza del grupo, con ocho puntos, dos menos que Rumanía, tercera clasificada, y diez menos que la líder, España, su rival de este martes en su visita a Alcalá de Henares.

España ya se midió a los kosovares el pasado 9 de septiembre en Pristina, donde vencieron por 1-3, con goles de Casals, Iker Bravo y Niño.

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