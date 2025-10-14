España tira de épica para remontar a Finlandia y colocarse líder de su grupo en el clasificatorio para el Europeo sub-21

Sufriendo, pero España logró ganar frente a Finlandia en el clasificatorio para el Europeo sub-21. Un partido complicado para los de David Gordo, que no encontraron el ritmo en ningún momento, pero consiguieron remontar el gol inicial de los escandinavos con un tanto de Mayenda en el 90 y otro de Gonzalo en el 93.

04.34 min Resumen del partido de la tercera jornada de la fase de clasificación entre España sub 21 - Finlandia sub 21

Porque hay veces que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. La selección no consiguió generar peligro, ni jugar de manera brillante, pero sí puso empeño en ello, buscando centros laterales y dominando la posesión durante todo el partido. No se arrugaron ante las dificultades iniciales, ante las paradas del portero finlandés, ni ante los múltiples errores que demuestran que esta selección, lógicamente, es muy joven y necesita trabajo.

De momento, escollo solventado en un partido vital ante Finlandia, que no había perdido ningún partido y que se apostillaba como la gran enemiga de la 'Rojita' en el grupo A del clasificatorio para el Europeo.

Más intención que puntería Comenzó el partido con algunas rotaciones respecto al partido frente a Noruega, tratando de probar a jugadores nuevos, pero con la misma idea de juego: atacar por banda. Un plan inicial que, aunque definido, no surtió efecto los primeros quince minutos de juego. Ambas selecciones se tantearon entre sí, con la selección finlandesa tratando también de generar peligro sobre la portería de Astrálaga, pero sin efecto sobre el marcador. Precisamente el portero del Barça (cedido en el Granada) propició la acción más clara de la primera mitad, cuando, tras un resbalón, perdía la posesión y Limatta aprovechaba para casi hacer el primero. Casi, porque sobre la línea y con el meta en el suelo, apareció Yarek para sacar el balón. Susto de los que quita el hipo, que activó a una 'Rojita' que empezó a generar cada vez más peligro. El propio Yarek primero, con un cabezazo que se marchó por poco a la salida de un córner, Carvalho poco después, con un zapatazo que se fue por encima de la portería finlandesa, y Gonzalo, antes del descanso, intentaron, sin éxito, adelantar a la selección. Al final de los primeros 45 minutos, continuaba el empate, que no beneficiaba al equipo de David Gordo y que obligaba a hacer algo más en la segunda mitad.