España y Finlandia se juegan el liderato de su grupo de clasificación al Europeo sub-21 en Castalia

España y Finlandia disputan este martes en el Estadio de Castalia, en Castellón de la Plana, el duelo por el liderato de su grupo de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027. La tercera jornada aguarda a dos combinados que en las dos precedentes ganaron sus compromisos, aunque los nórdicos son líderes por la diferencia de goles.

La Rojita venció a Chipre (3-0) y Kosovo (1-3) marcando seis goles y encajando uno, mientras que Finlandia arrolló a San Marino y la misma selección de Chipre por 7-0 y 0-5, con 12 goles a favor y ninguno encajado. Los pupilos de Mika Lehkosuo intimidan, pero no asustan a los de David Gordo, que vienen de golear a Noruega en el amistoso del pasado viernes (4-1).

Los 12 goles de Finlandia han estado bien repartidos, pero en el aspecto goleador sobresale el mediapunta Adrian Svanbäck, autor de tres goles ante San Marino y uno ante Chipre, a una media de dos goles por partido, pero lo que es más notable: cuatro tantos de cinco disparos; una efectividad sobresaliente. El centrocampista finlandés, de 21 años, milita en el Häcken de la liga sueca y es una de las piezas fundamentales en el esquema del equipo de Lehkosuo.

Los goles de España han estado tan repartidos que cada uno de los seis ha tenido un autor distinto. Dos de ellos han sido de delanteros que han estado hasta este sábado involucrados en el Mundial sub-20, que desafortunadamente ha terminado para la selección española este sábado tras caer ante Colombia. Es el caso de Pablo García e Iker Bravo. También ha estado el meta Fran González, lo que ha dado la titularidad a Salvador Esquivel en el pasado amistoso.

Ante Noruega marcaron Simo, Ángel Ortiz, Gonzalo García y Carvalho, otros cuatro distintos, lo que da una muestra de la competencia existente en la selección que dirige Gordo. El tercero, delantero de la primera plantilla del Real Madrid, brilló además con una asistencia en su debut como capitán.

El seleccionador tuvo que dar oportunidades a varios jugadores precisamente por las bajas que el Mundial sub-20 había causado en el equipo y la apuesta le salió redonda. Noruega no es Finlandia, pero supuso una buena prueba para configurar el equipo ante el compromiso oficial de este martes. Los que no pudieron probarse fueron los 'pequeños búhos', puesto que su amistoso previsto en El Pinatar (Murcia), donde están concentrados desde el 6 de octubre, no se pudo disputar por las fuertes lluvias caídas en la zona.

Los precedentes son favorables a la selección española con dos victorias y un solo empate. Cuatro goles a favor y uno en contra dan muestra de lo difícil y correoso que es el rival históricamente. El último enfrentamiento fue ese único empate, en partido disputado el 11 de agosto de 2010 en el Arto Tolsa Areena de Kotka.