El tiempo hoy 31 de marzo en España: suben las temperaturas y siguen las lluvias por el norte
- Se prevén precipitaciones de nuevo en el Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, en general débiles pero persistentes
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La Semana Santa se presenta estable en general con temperaturas en ascenso, especialmente en el tramo final de la misma, cuando podrían registrarse 28-30 grados en puntos del sur, aunque aún con incertidumbre, mientras que las lluvias, por otra parte, afectarán al extremo norte peninsular y a mitad de semana a Baleares, según las previsiones de la Aemet.
Este martes se prevén precipitaciones de nuevo en el Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, en general débiles pero persistentes, con nevadas en torno a 1.000-1.200 metros en el Pirineo, y 1.200-1.600 metros en el resto de las montañas del extremo norte.
Las temperaturas subirán en toda España y en la península lo harán sobre todo las mínimas, quedando las heladas acotadas a zonas de montaña.
En el interior de la mitad norte y el Cantábrico rondarán máximas de 14 a 16 grados; en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío y no se sobrepasarán 11-13 grados; en cambio, en Galicia y en el sur y este de la península se superarán los 20°; y en zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias se superarán los 25 grados.
Seguirá soplando viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear en donde habrá mal estado de la mar. Las olas podrían superar seis metros en zonas del norte de Cataluña y de Baleares.
En Canarias la calima afectará a prácticamente todo el archipiélago reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire.
Previsión para los próximos días
El miércoles será una jornada similar a la del martes con viento que soplará con intensidad de nuevo en el nordeste peninsular y Baleares con mal estado de la mar. Y con las lluvias, un día más, acotadas al Cantábrico, Pirineos y alto Ebro.
Por otra parte, una borrasca mediterránea incrementará la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarse también en el este de Cataluña. Los cielos estarán más despejados en el centro y sur de la península y en Canarias persistirá la calima.
El Jueves Santo tampoco habrá grandes cambios con lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos, mientras que en Baleares irán remitiendo. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos y soplará de nuevo el viento con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares.
De cara al Viernes Santo y el fin de semana, lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio con un descenso de las precipitaciones en el extremo norte y sin lluvias en el resto. También se espera tiempo estable y temperaturas más altas en el archipiélago canario.
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