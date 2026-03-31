El tiempo hoy 31 de marzo en España: suben las temperaturas y siguen las lluvias por el norte

La Semana Santa se presenta estable en general con temperaturas en ascenso, especialmente en el tramo final de la misma, cuando podrían registrarse 28-30 grados en puntos del sur, aunque aún con incertidumbre, mientras que las lluvias, por otra parte, afectarán al extremo norte peninsular y a mitad de semana a Baleares, según las previsiones de la Aemet.

Este martes se prevén precipitaciones de nuevo en el Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, en general débiles pero persistentes, con nevadas en torno a 1.000-1.200 metros en el Pirineo, y 1.200-1.600 metros en el resto de las montañas del extremo norte.

Las temperaturas subirán en toda España y en la península lo harán sobre todo las mínimas, quedando las heladas acotadas a zonas de montaña.

Previsión de las temperaturas mínimas para España el 31 de marzo. RTVE.es

En el interior de la mitad norte y el Cantábrico rondarán máximas de 14 a 16 grados; en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío y no se sobrepasarán 11-13 grados; en cambio, en Galicia y en el sur y este de la península se superarán los 20°; y en zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias se superarán los 25 grados.

Mapa con la previsión de temperaturas máximas en España este martes 31 de marzo. RTVE.es

Seguirá soplando viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear en donde habrá mal estado de la mar. Las olas podrían superar seis metros en zonas del norte de Cataluña y de Baleares.

En Canarias la calima afectará a prácticamente todo el archipiélago reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire.