El tiempo hoy 30 de marzo en España: temperaturas máximas al alza y lluvias débiles en la vertiente atlántica
- Se esperan rachas muy fuertes de viento en los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y en otras zonas montañosas
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y con cielos que quedarán poco nubosos o despejados en la mitad sur.
Un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la península y en los litorales de Baleares, así como en Canarias, en zonas expuestas.
Este lunes la Aemet prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares.
Dana en África
No obstante, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, existiendo una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Se esperan en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur.
Habrá bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Asimismo, se espera una probable entrada de calima en las islas Canarias orientales.
Aumento de las temperaturas máximas
Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán, con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur, mientras que las mínimas irán en descenso en el tercio sur peninsular y extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios.
Se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas. Predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte con intervalos y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.