El tiempo hoy 30 de marzo en España: temperaturas máximas al alza y lluvias débiles en la vertiente atlántica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y con cielos que quedarán poco nubosos o despejados en la mitad sur.

Un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la península y en los litorales de Baleares, así como en Canarias, en zonas expuestas.

00.37 min Fuerte temporal de mar y viento en Baleares y Cataluña, con aviso rojo en el Pirineo

Este lunes la Aemet prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares.

Dana en África No obstante, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, existiendo una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Se esperan en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur. ““ Habrá bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Asimismo, se espera una probable entrada de calima en las islas Canarias orientales.